10 000 магазинов: X5 Retail Group расширяет сетьСегодня в 13:27
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В Екатеринбурге открылась новая "Пятёрочка".
В уральской столице открылась 124-я по счету "Пятёрочка". "Это - настоящий магазин у дома, – заметила председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Елена Чернышева. – Я видела, как люди практически прямо из квартир спускались на лифте в магазин. Некоторые даже в домашней одежде. Это очень удобно!"
В этот же день по всей России начали работать еще 10 торговых точек ритейлера. В Москве был открыт супермаркет "Перекресток", в девяти российских городах - Архангельске, Лысьве, Югорске, Саратове, Тольятти, Новосибирске, Кирове, Альметьевске и Екатеринбурге - универсамы "Пятёрочка". Десять открытий были приурочены к достижению компанией X5 Retail Group 10 000-го числа торговых точек в России.
Как сообщили "Уралинформбюро" в компании, это ещё один шаг в направлении стратегической цели - к 2020 году достигнуть доли в 15% на российском рынке продуктовой розницы. Это позволит обеспечивать качественными услугами современной торговли все категории покупателей безотносительно их места жительства.
10 магазинов за один день – цифра для X5 Retail Group не исключительная. В среднем только сеть "Пятёрочка" открывает 6 магазинов в сутки.
"В прошлом году по всей стране у нас начали работать более 2100 новых магазинов. Сегодня в Екатеринбурге действует 124 универсама "Пятёрочка". До конца 2017 года мы превысить цифру в 400 магазинов в столице и области", – поделился планами Сергей Саченко, директор уральского дивизиона федеральной торговой сети «Пятёрочка». Компания X5 Retail Group объединяет супермаркеты "Перекресток", гипермаркеты "Карусель", универсамы "Пятёрочка". Продукцию сетям поставляет около 6000 поставщиков, при этом доля отечественных товаров в ассортименте достигает 90%. В Свердловской области в "Пятерочку" 30% продуктов поставляют местные производители.
Примечательно, что в этот день от новой "Пятёрочки" в Архангельске стартовала экспедиция "На восток!", организованная Русским географическим обществом при продовольственной поддержке Х5. Российским вездеходам "Шерп" предстоит преодолеть путь в 10 000 километров до Петропавловска-Камчатского. Они проедут по территории Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, Красноярского края, Якутии, затем - Магаданской области и Камчатки.
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