Сформированы рекомендации министерствам.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев обозначил основные проблемы развития промышленности в регионах России. Речь об этом шла на заседании рабочей группы консультативной комиссии Госсовета по вопросу о региональной промышленной политике 20 апреля.

Якушев выделил четыре блока проблем отрасли, тормозящих модернизацию производств: финансовые и кадровые вопросы, технологическая отсталость и проблемы сбыта, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона.

"В сложных финансово-экономических условиях нам всем приходится решать системные проблемы отечественной промышленности: это и дефицит инновационных, прогрессивных технологий, которые опережали бы зарубежные аналоги, подготовка конкурентоспособных инженерных кадров, дефицит инвестиционных ресурсов, недостаточное развитие конкуренции и еще целый ряд вопросов", - обрисовал ситуацию губернатор.

Для решения финансовых сложностей он предложил предоставлять "модернизационные" кредиты под низкий процент. Для ликвидации дефицита кадров Минпромторгу предложено сформировать реестр индустриальных проектов с разбивкой по регионам до 2025 года, а Минобрнауки - скорректировать профильные образовательные программы для студентов. А российские компании нужно стимулировать к использованию отечественных технологий налоговыми льготами.