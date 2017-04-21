К чемпионату мира по футболу.

На 24 апреля 2017 года назначены повторные аукционы на "ремонт дорог общего пользования местного значения города Екатеринбурга как административного центра Свердловской области". Есть большая вероятность того, что их итоги будут отменены, как это уже было месяц назад.

"Уралинформбюро" вновь подало жалобы в свердловское Управление ФАС на действия заказчика - МКУ "Городское благоустройство", возглавляемое Юрием Ведерниковым. Как и ранее, информационное агентство утверждает, что аукционная документация составлена с нарушением федерального законодательства с целью ограничить круг потенциальных участников.

Месяц назад на заседании в антимонопольной службе нам это удалось доказать. Заранее предполагаемые победители и единственные реальные участники двух аукционов ООО "Городское управление дорожно-строительных работ" и ОАО "Трест Уралтрансспецстрой" не дотянулись до контрактов общей стоимостью 1,2 миллиарда рублей.

Ведерникову вынесли административное наказание, а заказчика обязали устранить из документации условия, ограничивающие конкуренцию. Каково же было удивление, когда мы обнаружили, что МКУ "Городское благоустройство" продолжает нарушать закон.

Суть нынешних жалоб "Уралинформбюро", которые Управление ФАС рассмотрит 25 апреля, сводится к тому, что заказчик при текущем ремонте дорог предъявляет к потенциальным подрядчикам требования, предусмотренные при капитальном (!) ремонте трасс. В частности, участник аукциона должен иметь выполненный госконтракт на сумму не менее 100 миллионов рублей.

Примечательно, что в первом аукционе приняло активное участие ООО "ПромСтройДекор", не имеющее подобных контрактов. Задачей этой компании было изобразить понижение аукционной цены. И малоизвестный "ПромСтройДекор" победил дорожных монстров, уронив стартовую цену почти на 5%. А затем его дисквалифицировали, поскольку он не предоставил соответствующих документов. И реальное понижение цены составило около 2,5%.

Кстати, ОАО "Трест Уралтрансспецстрой" также подало жалобу на документацию, по которой (!) месяц назад выиграло один из аукционов. Эксперты "Уралинформбюро" объясняют этот маневр следующим образом. Если 24 апреля аукцион пройдет благоприятно для треста, контролируемого семьей Головиных, то жалобу можно будет отозвать. А если проиграют, например "Атомстройкомплексу", который пообещал существенно снизить цену, то будут готовы "снести" итоги торгов.

В случае отмены результатов апрельского аукциона по решению ФАС, следующий пройдет лишь во второй половине мая. Это будет третья попытка администрации Екатеринбурга на законных основаниях определить тех, кто будет готовить улицы мегаполиса к мундиалю 2018 года. Дорожники выйдут на объекты в лучшем случае в июне, а не в апреле, как было запланировано.

Раньше городские власти винили в позднем начале дорожных работ руководство Свердловской области, которое якобы несвоевременно выделяло необходимые на это средства. Вероятно, дело не в деньгах, а в том, как чиновникам заключить контракт с конкретными подрядчиками.

Подробности заседания ФАС по жалобам "Уралинформбюро" мы сообщим на следующей неделе.