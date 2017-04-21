Ориентируясь на мнение жителей.

Один из ведущих застройщиков Екатеринбурга – компания "Атомстройкомплекс" применяет новый подход к формированию пула коммерческих помещений на первых этажах жилых домов.

"Еще при разработке концепции мы проводим исследования о том, какие предприятия наиболее востребованы в жилом комплексе. После сдачи первых секций делаем опросы жителей, – рассказал "Уралинформбюро" директор агентства коммерческой недвижимости "Атомстройкомплекс" Сергей Кравчук. – Если мы понимаем, что обязательно нужна аптека или, допустим, детский развивающий центр, то предлагаем ощутимые скидки или арендные каникулы интересным нам компаниям. Наличие таких предприятий повышает привлекательность комплекса и положительно сказывается на продажах квартир".

Застройщик применяет конструктивные решения, увеличивающие ценность помещений для определенных видов бизнеса. Например, встроенные детсады оборудуют вторым входом из подъезда дома – родителям не нужно выходить с малышами на улицу, что очень актуально в условиях уральского климата.

В будущих садиках проектируют теплый пол, специальные сушилки для обуви в раздевалках, защитные конструкции на стеклянных дверях. Вероятность нецелевого использования такого объекта сводится к нулю.