×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ростех поглотил несколько уральских заводовСегодня в 17:58

  • Текст

С разрешения премьер-министра.

21 апреля председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче госкорпорации "Ростех" девяти авиационных ремонтных заводов. Два из них расположены в Уральском федеральном округе.

Из документа, опубликованного на сайте правительства РФ, следует, что "Ростеху" переданы акции "Арамильского авиационного ремонтного завода" в Свердловской области и "Авиационного ремонтного завода" в Челябинске-15. Остальные 7 предприятий - в Энгельсе, Чите, Хабаровске, а также в Ленинградской области и Краснодарском крае.

Все предприятия задействованы АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" и АО "Вертолеты России" в производственных и ремонтных программах, в том числе в качестве исполнителей работ по гособоронзаказу.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Кто его купит? Он же памятник!

Кто его купит? Он же памятник!

Государство бессильно спасти старину.

Что не спросит Навальный у Медведева

Что не спросит Навальный у Медведева

С трибуны парламента.

Матч-реванш губернатора

Матч-реванш губернатора

Состоится в любую "погоду"?

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×