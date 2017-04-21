С разрешения премьер-министра.

21 апреля председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче госкорпорации "Ростех" девяти авиационных ремонтных заводов. Два из них расположены в Уральском федеральном округе.

Из документа, опубликованного на сайте правительства РФ, следует, что "Ростеху" переданы акции "Арамильского авиационного ремонтного завода" в Свердловской области и "Авиационного ремонтного завода" в Челябинске-15. Остальные 7 предприятий - в Энгельсе, Чите, Хабаровске, а также в Ленинградской области и Краснодарском крае.

Все предприятия задействованы АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" и АО "Вертолеты России" в производственных и ремонтных программах, в том числе в качестве исполнителей работ по гособоронзаказу.