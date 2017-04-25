Екатеринбургский "Мадрид" подешевел24 апреля в 10:12
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Ради спасения.
Окружной филиал АУИПИК (Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры) решил отдать в "рублевую" аренду гостиницу "Мадрид" - памятник федерального значения в Екатеринбурге, долгие годы находившийся на консервации. Об этом сообщает официальный сайт АУИПИК.
Предположительная дата аукциона - 25 мая 2017 года. Несмотря на "смешную" стоимость аренды — 1 рубль в месяц за квадратный метр, сумма задатка - 3,5 миллиона рублей. Шедевр советского конструктивизма на Уралмаше будет сдан в аренду сроком на 49 лет с целью проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, после чего арендатор сможет выкупить его в собственность. С учетом проведенных работ целевое назначение может быть изменено.
"Мадрид" — один из самых известных и самых старых объектов конструктивизма в Екатеринбурге. В этом году ему исполнилось 80 лет. До 90-х годов прошлого века часть "Мадрида" арендовалась коммерческими структурами, затем гостиницу законсервировали.
В 2016 году начался поиск инвестора для реставрации памятника. Тогда же стала известна и приблизительная стоимость восстановления — 800 миллионов рублей, сообщает "Уралинформбюро". Осенью прошлого года начальник отдела реставрации и эксплуатации объектов культурного наследия Уральского филиала АУИПИК Владимир Балакин заявил, что таких средств у агентства нет.
Возможность сдачи объектов культурного наследия в "рублевую" аренду предусмотрена постановлением Правительства РФ. На данный момент АУИПИК ищет арендаторов для 27 памятников в 9 городах России. В Екатеринбурге, кроме "Мадрида", на торги выставлен жилой дом постройки 30-х годов по адресу улица Ильича, 2.
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