×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбургский "Мадрид" подешевел24 апреля в 10:12

  • Текст

Ради спасения.

Окружной филиал АУИПИК (Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры) решил отдать в "рублевую" аренду гостиницу "Мадрид" - памятник федерального значения в Екатеринбурге, долгие годы находившийся на консервации. Об этом сообщает официальный сайт АУИПИК.

Предположительная дата аукциона - 25 мая 2017 года. Несмотря на "смешную" стоимость аренды — 1 рубль в месяц за квадратный метр, сумма задатка - 3,5 миллиона рублей. Шедевр советского конструктивизма на Уралмаше будет сдан в аренду сроком на 49 лет с целью проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, после чего арендатор сможет выкупить его в собственность. С учетом проведенных работ целевое назначение может быть изменено.

"Мадрид" — один из самых известных и самых старых объектов конструктивизма в Екатеринбурге. В этом году ему исполнилось 80 лет. До 90-х годов прошлого века часть "Мадрида" арендовалась коммерческими структурами, затем гостиницу законсервировали.

В 2016 году начался поиск инвестора для реставрации памятника. Тогда же стала известна и приблизительная стоимость восстановления — 800 миллионов рублей, сообщает "Уралинформбюро". Осенью прошлого года начальник отдела реставрации и эксплуатации объектов культурного наследия Уральского филиала АУИПИК Владимир Балакин заявил, что таких средств у агентства нет.

Возможность сдачи объектов культурного наследия в "рублевую" аренду предусмотрена постановлением Правительства РФ. На данный момент АУИПИК ищет арендаторов для 27 памятников в 9 городах России. В Екатеринбурге, кроме "Мадрида", на торги выставлен жилой дом постройки 30-х годов по адресу улица Ильича, 2.

Ранее по теме

Тюменский бизнес прельщают арендой памятников за 1 рубль

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Темные пятна на Солнечном

Темные пятна на Солнечном

Добили жителей новостроек.

Хилое "Жилище" губернатора Комаровой

Хилое "Жилище" губернатора Комаровой

Пора проверить прокуратуре.

Кто его купит? Он же памятник!

Кто его купит? Он же памятник!

Государство бессильно спасти старину.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×