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ММК инвестирует 1,2 миллиарда в газоочистные установки24 апреля в 11:40

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Оборудование запустят в июле.

В электросталеплавильном цехе ММК монтируются новые газоочистные установки. Более эффективное оборудование позволит значительно снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Последние образуются в результате работы двухванного сталеплавильного агрегата (ДСПА-32).

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", общая стоимость проекта - 1,2 миллиарда рублей. Запустить комплекс планируется в июле 2017 года, при этом объем выбросов пыли должен сократиться на 1800 тонн в год.

Следует отметить, что новое оборудование предназначено для улавливания, охлаждения и очистки дымовых газов от самого агрегата, а также неорганизованных выбросов, которые в настоящее время не попадают в газоотводящий тракт.

Так, газоочистка ДСПА-32 состоит из 3 двухмодульных рукавных фильтров оригинальной конструкции с 20 фильтровальными секциями на каждом фильтре и горизонтальным расположением пылеулавливающих рукавов. Также она включает пять дымососов ДР-28 (четыре рабочих и один резервный) производительностью 530 тысяч кубометров час и мощностью двигателя 1 мВт каждый. Кроме того, предусмотрена система пылеуборки с беспылевой погрузкой пыли в автотранспорт, компрессорная станция для подачи сжатого воздуха для регенерации рукавных фильтров, электроподстанция и система приточно-вытяжной вентиляции. Общий объем очищаемых газов составит 1,32 миллиона кубометров в час.

В состав комплекса для очистки выбросов от установок внепечной обработки металла войдут: модуль рукавных фильтров с 16 фильтровальными секциями аналогичной конструкции, два дымососа ДР-22,4 и компрессорная система беспылевой погрузки пыли в автотранспорт. Диаметр подводящего газохода достигает 25 метров. Объем очищаемых газов составит 214 тысяч кубометров в час.

Все системы обеспечены средствами контроля за работой агрегатов и автоматизацией техпроцесса. Степень очистки газов – до 20 миллиграмм на кубометр.

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