ММК инвестирует 1,2 миллиарда в газоочистные установки24 апреля в 11:40
- Текст
Оборудование запустят в июле.
В электросталеплавильном цехе ММК монтируются новые газоочистные установки. Более эффективное оборудование позволит значительно снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Последние образуются в результате работы двухванного сталеплавильного агрегата (ДСПА-32).
Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", общая стоимость проекта - 1,2 миллиарда рублей. Запустить комплекс планируется в июле 2017 года, при этом объем выбросов пыли должен сократиться на 1800 тонн в год.
Следует отметить, что новое оборудование предназначено для улавливания, охлаждения и очистки дымовых газов от самого агрегата, а также неорганизованных выбросов, которые в настоящее время не попадают в газоотводящий тракт.
Так, газоочистка ДСПА-32 состоит из 3 двухмодульных рукавных фильтров оригинальной конструкции с 20 фильтровальными секциями на каждом фильтре и горизонтальным расположением пылеулавливающих рукавов. Также она включает пять дымососов ДР-28 (четыре рабочих и один резервный) производительностью 530 тысяч кубометров час и мощностью двигателя 1 мВт каждый. Кроме того, предусмотрена система пылеуборки с беспылевой погрузкой пыли в автотранспорт, компрессорная станция для подачи сжатого воздуха для регенерации рукавных фильтров, электроподстанция и система приточно-вытяжной вентиляции. Общий объем очищаемых газов составит 1,32 миллиона кубометров в час.
В состав комплекса для очистки выбросов от установок внепечной обработки металла войдут: модуль рукавных фильтров с 16 фильтровальными секциями аналогичной конструкции, два дымососа ДР-22,4 и компрессорная система беспылевой погрузки пыли в автотранспорт. Диаметр подводящего газохода достигает 25 метров. Объем очищаемых газов составит 214 тысяч кубометров в час.
Все системы обеспечены средствами контроля за работой агрегатов и автоматизацией техпроцесса. Степень очистки газов – до 20 миллиграмм на кубометр.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
24 апреля в 19:59
В Екатеринбурге фельдшер скорой помощи ударил пациентку
Ему грозит уголовная ответственность.24 апреля в 19:23
В Зауралье беглецу из колонии ампутировали пальцы
И накинули срок.24 апреля в 19:20
В России предлагают ввести ЕГЭ по современным технологиям
Ради развития экономики.24 апреля в 19:11
В Прикамье усилят "физическую защиту" памятников
За охраной присмотрит новый начальник.24 апреля в 19:05
СКР ищет жертв предполагаемого убийцы Ирины Вахрушевой
Он мог изнасиловать несколько человек.24 апреля в 19:04
Уральских риелторов обвинили в ненужном "эксклюзиве"
Происки "серых"?24 апреля в 18:48
Двое магнитогорцев сели на 34 года за убийство вьетнамки
Ради денег.24 апреля в 18:44
Экс-главу Копейска оставили под арестом
До октября.24 апреля в 18:34
Трамп решил забуриться в нефтяной шельф
По пути к сырьевой независимости.24 апреля в 18:33
В Магнитогорске утонул пациент психбольницы
Он с разбега прыгнул в воду.24 апреля в 18:31
Уровень рек в Зауралье приблизился к опасным отметкам
Жители бьют тревогу.24 апреля в 18:21
Траты двоих челябинских депутатов превысили их годовые доходы
Парламентарии приобрели автомобили.24 апреля в 18:13
На Среднем Урале 12 мостов ушли под воду
Нарушено автомобильное сообщение.24 апреля в 18:04
Банк "Открытие" подписал соглашение с Березовским районом Югры
Стороны сотрудничают более 20 лет.24 апреля в 18:02
Свердловские власти согласовали митинг против Путина
Единственные в стране.
Главные новости
- 24 апреля в 19:59В Екатеринбурге фельдшер скорой помощи ударил пациентку
- 24 апреля в 17:19На мэрию Серова подали в суд из-за дома с фекальным сталагмитом
- 24 апреля в 16:12Спрос уральцев на Турцию упал вдвое
- 24 апреля в 15:36В Екатеринбурге мошенницы довели ветерана ВОВ до самоубийства
- 24 апреля в 13:46Гендиректора екатеринбургского МОАП отправляют в отставку
Аналитика
Темные пятна на Солнечном
Добили жителей новостроек.
Хилое "Жилище" губернатора Комаровой
Пора проверить прокуратуре.
Кто его купит? Он же памятник!
Государство бессильно спасти старину.