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Свердловчане наворовали 3 миллиона киловатт-часов электроэнергии24 апреля в 12:39

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С начала 2017 года.

За январь-март 2017 года сотрудники "МРСК Урала" выявили в Свердловской области хищение более чем 3 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

За три месяца специалисты провели 318 рейдов, охватив 295 населенных пунктов. В проверке были задействованы более 400 человек, включая сотрудников полиции. На физлица пришлось более 2 миллионов киловатт-часов неучтенной электроэнергии, на юрлица - 750 тысяч киловатт-часов. Энергетики составили 399 актов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Подавляющее большинство нарушителей используют давно известные методы хищения электроэнергии - в обход счетчика, набросы на провода воздушных линий электропередачи и другое. Во втором квартале энергетики филиала "Свердловэнерго" намерены провести 243 рейда.

Следует отметить, что в 2016 году сотрудники "МРСК Урала" зафиксировали свыше 9 тысяч случаев безучетного потребления электроэнергии, ущерб компании превысил 222 миллиона рублей. В 2015 году данный показатель составлял 8 073 случая (206 миллионов).

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