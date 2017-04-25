Свердловчане наворовали 3 миллиона киловатт-часов электроэнергии24 апреля в 12:39
- Текст
С начала 2017 года.
За январь-март 2017 года сотрудники "МРСК Урала" выявили в Свердловской области хищение более чем 3 миллионов киловатт-часов электроэнергии.
За три месяца специалисты провели 318 рейдов, охватив 295 населенных пунктов. В проверке были задействованы более 400 человек, включая сотрудников полиции. На физлица пришлось более 2 миллионов киловатт-часов неучтенной электроэнергии, на юрлица - 750 тысяч киловатт-часов. Энергетики составили 399 актов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
Подавляющее большинство нарушителей используют давно известные методы хищения электроэнергии - в обход счетчика, набросы на провода воздушных линий электропередачи и другое. Во втором квартале энергетики филиала "Свердловэнерго" намерены провести 243 рейда.
Следует отметить, что в 2016 году сотрудники "МРСК Урала" зафиксировали свыше 9 тысяч случаев безучетного потребления электроэнергии, ущерб компании превысил 222 миллиона рублей. В 2015 году данный показатель составлял 8 073 случая (206 миллионов).
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
24 апреля в 19:59
В Екатеринбурге фельдшер скорой помощи ударил пациентку
Ему грозит уголовная ответственность.24 апреля в 19:23
В Зауралье беглецу из колонии ампутировали пальцы
И накинули срок.24 апреля в 19:20
В России предлагают ввести ЕГЭ по современным технологиям
Ради развития экономики.24 апреля в 19:11
В Прикамье усилят "физическую защиту" памятников
За охраной присмотрит новый начальник.24 апреля в 19:05
СКР ищет жертв предполагаемого убийцы Ирины Вахрушевой
Он мог изнасиловать несколько человек.24 апреля в 19:04
Уральских риелторов обвинили в ненужном "эксклюзиве"
Происки "серых"?24 апреля в 18:48
Двое магнитогорцев сели на 34 года за убийство вьетнамки
Ради денег.24 апреля в 18:44
Экс-главу Копейска оставили под арестом
До октября.24 апреля в 18:34
Трамп решил забуриться в нефтяной шельф
По пути к сырьевой независимости.24 апреля в 18:33
В Магнитогорске утонул пациент психбольницы
Он с разбега прыгнул в воду.24 апреля в 18:31
Уровень рек в Зауралье приблизился к опасным отметкам
Жители бьют тревогу.24 апреля в 18:21
Траты двоих челябинских депутатов превысили их годовые доходы
Парламентарии приобрели автомобили.24 апреля в 18:13
На Среднем Урале 12 мостов ушли под воду
Нарушено автомобильное сообщение.24 апреля в 18:04
Банк "Открытие" подписал соглашение с Березовским районом Югры
Стороны сотрудничают более 20 лет.24 апреля в 18:02
Свердловские власти согласовали митинг против Путина
Единственные в стране.
Главные новости
- 24 апреля в 19:59В Екатеринбурге фельдшер скорой помощи ударил пациентку
- 24 апреля в 17:19На мэрию Серова подали в суд из-за дома с фекальным сталагмитом
- 24 апреля в 16:12Спрос уральцев на Турцию упал вдвое
- 24 апреля в 15:36В Екатеринбурге мошенницы довели ветерана ВОВ до самоубийства
- 24 апреля в 13:46Гендиректора екатеринбургского МОАП отправляют в отставку
Аналитика
Темные пятна на Солнечном
Добили жителей новостроек.
Хилое "Жилище" губернатора Комаровой
Пора проверить прокуратуре.
Кто его купит? Он же памятник!
Государство бессильно спасти старину.