ММК закрепил сотрудничество с ОМК24 апреля в 13:59
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И с входящим в ее состав Альметьевским трубным заводом.
ММК укрепило сотрудничество с Объединенной металлургической компанией и входящим в её состав АО "Альметьевский трубный завод". Технические и коммерческие вопросы взаимодействия обсуждались в рамках координационного совета.
Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ОАО "ММК", это второе подобное мероприятие за время сотрудничества компаний. Прошлый раз делегации встречались три года назад.
В этот раз для гостей была организована экскурсия на промышленную площадку ММК. Представители ОМК и АТЗ посетили листопрокатные цехи №№ 10 и 11, познакомились с производством горячекатаного проката, используемого в трубопроизводстве, увидели новейший комплекс холодной прокатки, выпускающий холоднокатаный и оцинкованный лист для автомобилестроения и других отраслей.
"История взаимоотношений насчитывает уже 50 лет, с начала пуска трубного производства, - рассказал директор по производству Альметьевского трубного завода Виктор Андриянов. - Объемы производства наращиваем с каждым годом, и в этом есть вклад магнитогорских металлургов. В 2017 году завод выпустил 10-миллионную тонну трубы, и половина, то есть около 5 миллионов тонн, - из проката ММК. А за последние полтора десятка лет этот показатель увеличился: доля Магнитки составила 64%. Практически во всех видах продукции АТЗ, а это около 100 наименований, есть металлопрокат Магнитки."
По его словам, компания планирует только наращивать объемы производства.
"Темпы роста объемов поставок Магнитогорского комбината в адрес Альметьевского трубного завода должны сохраняться, - заверил ведущий специалист офиса по работе с ключевыми клиентами ОАО "ММК" Павел Мосенков. - За первый квартал 2017 года в адрес партнеров отгружено 47 тысяч 438 тонн металлопроката".
Руководитель технического департамента ММК Александр Мухин добавил, что сейчас Магнитка поставляет на Альметьевский завод около 20 тысяч тонн металлопроката в месяц. В целом же комбинат производит от 850 тысяч до 1 миллиона тонн проката в месяц.
Следует отметить, что аналогичные встречи ММК проводит и с другими ключевыми партнерами - АвтоВАЗом, Трубной металлургической компанией, Челябинским трубопрокатным заводом.
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