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Тройной ценник на электричество отпугнул инвесторов от Зауралья24 апреля в 17:33

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Промышленность ждет понижения тарифа.

Тарифы на электроэнергию в Курганской области в 2-3 раза выше, чем в соседних регионах и в среднем по России. Об этом заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко.

"О каком экономическом развитии можно говорить, о каком привлечении инвесторов, если регион просто неконкурентоспособен. Мы все-таки живем в едином экономическом пространстве", - резюмировала она.

С 1 июля 2017 года по решению председателя правительств РФ Дмитрия Медведева в Зауралье на 15-19% снизится тариф на электричество для населения, передает "Уралинформбюро". Также федеральными властями прорабатывается решение по снижению цены на электроэнергию для промышленности и других потребителей.

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