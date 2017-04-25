Промышленность ждет понижения тарифа.

Тарифы на электроэнергию в Курганской области в 2-3 раза выше, чем в соседних регионах и в среднем по России. Об этом заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко.

"О каком экономическом развитии можно говорить, о каком привлечении инвесторов, если регион просто неконкурентоспособен. Мы все-таки живем в едином экономическом пространстве", - резюмировала она.

С 1 июля 2017 года по решению председателя правительств РФ Дмитрия Медведева в Зауралье на 15-19% снизится тариф на электричество для населения, передает "Уралинформбюро". Также федеральными властями прорабатывается решение по снижению цены на электроэнергию для промышленности и других потребителей.