Уральских риелторов обвинили в ненужном "эксклюзиве"24 апреля в 19:04
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Происки "серых"?
Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области ополчилось против практики заключения эксклюзивных договоров, которые активно применяют в своей работе с клиентами члены Уральской палаты недвижимости (УПН).
Как сообщили агентству в пресс-службе УФАС, основанием для разбирательства стало анонимное обращение некоего физического лица, поступившее еще в мае 2016 года. По мнению заявителя, система эксклюзивных договоров — когда реализацией одной квартиры занимается только один риелтор — ущемляет права других членов УПН, то есть нарушается закон о защите конкуренции. В адрес Палаты было направлено предписание об устранении нарушения.
Президент УПН Ирина Зырянова считает иначе. "Система абсолютно законная и прозрачная, - заявила она в беседе с "Уралинформбюро". - Ведь в таком договоре прописывается и сумма вознаграждения, и право клиента расторгнуть договор и перезаключить его с другим агентом".
По словам собеседницы агентства, по существующим правилам Палата работает с начала 1990-х годов, а эксклюзивные договоры — общемировая практика. "Однако наши аргументы были оставлены без внимания, и мотивированного опровержения нашей позиции от комиссии УФАС мы не получили", - посетовала Зырянова. Теперь УПН намерена обжаловать решение антимонопольной службы в областном Арбитражном суде.
Многие профессионалы рынка считают систему эксклюзивных договоров гарантией от мошеннических действий со стороны "серых" риелторов. "Сплошь и рядом известны случаи, когда такие риелторы выходят на собственника, предлагают продать его недвижимость подороже, берут аванс – при этом не прописывая его фиксированную сумму в договоре – и исчезают с деньгами, - пояснил "Уралинформбюро" источник в одном из агентств недвижимости. - Кроме того, отказ от эксклюзивных договоров способствует ценовому демпингу. Когда же клиент находится в одном договоре, он более защищен".
В раздувании скандала сами игроки рынка недвижимости подозревают некое федеральное агентство, пытавшееся в прошлом году установить на рынке недвижимости Екатеринбурга свои правила игры, но потерпевшее фиаско.
Следует отметить, что на данный момент УПН является ведущим объединением игроков на рынке недвижимости Урала. В ее состав входит около 230 участников.
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