По пути к сырьевой независимости.

Президент США Дональд Трамп намерен издать ряд указов, разрешающих добывать углеводороды на континентальном шельфе Америки. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на компетентные источники. Статус федеральных участков недр, где бурение было ограничено, изменится, передает "Уралинформбюро".

Предшественник Трампа Барак Обама в конце 2016 года запретил до 2022 года выдачу лицензий на бурение в Чукотском море и море Бофорта к северу от Аляски. Под ограничение попали также участки в Атлантическом океане. Этот шаг стал ответом на аварию в Мексиканском заливе, случившуюся в 2010 году.

Стоит напомнить, что укрепление нефтегазовой мощи Штатов – один из пунктов президентской программы Трампа. Страна будет добиваться энергонезависимости от стран ОПЕК и революции в сфере шельфовой добычи.

По мнению экспертов "Газеты.ру", пока рано говорить о резких сдвигах на мировом рынке в связи с решением США – операционные затраты на шельфовое бурение слишком высоки, а нефть подешевела, что будет ограничивать число таких проектов.