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ФСК ЕЭС защищает южноуральские энергообъекты от грозСегодня в 10:14

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А потребителей - от перебоев с электроснабжением.

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") завершила первый этап ремонта линии электропередачи 220 кВ "Троицкая ГРЭС – ПС 90" 2 цепь. Благодаря этому повышена надежность электроснабжения потребителей Магнитогорска, в том числе предприятий металлургического комплекса.

Как сообщили "Уралинфорбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, на воздушной линии заменили более 60 километров грозозащитного троса. Также специалисты провели верховые осмотры опор и регулировка искровых промежутков.

Следует отметить, что в 2017 году в Челябинской области энергетики повысят защиту от воздействия грозовых разрядов еще у нескольких энергообъектов. 200 километров грозотроса будут заменены на воздушных линиях 220 кВ "Троицкая ГРЭС — ПС 90" 2 цепь (2 этап), "КС19 – Чебаркуль", "Чебаркуль – Шагол". Кроме того, работы будут проведены на кабельно-воздушной линии 500 кВ "Южноуральская ГРЭС-2 –Шагол".

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