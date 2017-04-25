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Из российской космонавтики разбегаются лучшие кадрыСегодня в 09:47

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Не видят перспектив.

Из российского отряда космонавтов недавно уволился Герой России Сергей Волков, в ближайшее время его примеру последуют несколько опытных коллег. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компетентный источник.

По его словам, в итоге половина из 27 оставшихся членов отряда не будут иметь опыта космических полетов.

Ранее решение уйти принял мировой рекордсмен по суммарному пребыванию в космическом океане Геннадий Падалка - 28 апреля его последний рабочий день. "Покинуть вынужден. Надоело бездельничать. Перспективы на полет нет. Работы в Центре (подготовки космонавтов) для меня тоже нет", - цитирует Падалку издание.

Центр подготовки космонавтов большой трагедии в утечке кадров не видит, рассчитывая на свежую кровь. Эксперты же говорят о системном кризисе в отрасли, передает "Уралинформбюро".

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