Не видят перспектив.

Из российского отряда космонавтов недавно уволился Герой России Сергей Волков, в ближайшее время его примеру последуют несколько опытных коллег. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компетентный источник.

По его словам, в итоге половина из 27 оставшихся членов отряда не будут иметь опыта космических полетов.

Ранее решение уйти принял мировой рекордсмен по суммарному пребыванию в космическом океане Геннадий Падалка - 28 апреля его последний рабочий день. "Покинуть вынужден. Надоело бездельничать. Перспективы на полет нет. Работы в Центре (подготовки космонавтов) для меня тоже нет", - цитирует Падалку издание.

Центр подготовки космонавтов большой трагедии в утечке кадров не видит, рассчитывая на свежую кровь. Эксперты же говорят о системном кризисе в отрасли, передает "Уралинформбюро".