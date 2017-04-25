Спасибо ФАС.

Теперь дисплей iPhone можно заменить в России - Apple открыла сеть авторизованных сервисных центров. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на техподдержку компании.

Наладить сервис в РФ "яблочников" обязала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), передает "Уралинформбюро". Ранее ведомством было заведено дело на представительство компании. Поводом послужила жалоба россиянина, которому Apple отказала в ремонте гаджета, предложив доплатить 22 тысячи рублей за новое устройство.