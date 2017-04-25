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Рационализаторы "РН-Пурнефтегаза" представили 42 проекта в АнапеСегодня в 12:05

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Заняв 9 призовых мест.

41 рационализатор ООО "РН-Пурнефтегаз" принял участие в ХII кустовой научно-технической конференции молодых специалистов НК "Роснефть". В Анапе это была одна из самых многочисленных делегаций. Всего конференция собрала 174 молодых специалиста из 14 дочерних обществ "Роснефти".

Защита научных работ проходила в 10 секциях. Начинающие рационализаторы предлагали решение различных производственных задач: оптимизация функционирования производственных объектов, модернизация оборудования с целью улучшения качества переработки, применение новых технологий и схем. От "РН-Пурнефтегаза" было представлено 42 проекта.

После командообразующего тренинга состоялась церемония награждения лучших работ. Пурнефтегазовцы заняли 9 призовых мест.

Следующим этапом для победителей станет Межрегиональная научно-техническая конференция, которая пройдет осенью в Москве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

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