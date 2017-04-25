Экоинвестиции "ВСМПО-Ависма" достигают 450 миллионов рублейСегодня в 11:51
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В год.
Корпорация "ВСМПО-Ависма" ежегодно вкладывает в природоохранное оборудование и его обновление около 450 миллионов рублей.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, в 2016 года на верхнесалдинской площадке было введено 5 вентиляционных систем с установками очистки газа – в цехах №20, 22 и 37. Достижением предприятия является и введение новой компрессорной станции, которая позволяет экономить природные ресурсы и повышать качество сжатого воздуха.
Также на ВСМПО был построен новый шламопровод от блока очистки до шламонакопителя с очистных сооружений площадки А, запущена новая маслоэмульсионная канализация на площадке Б. По словам начальника цеха №39 ВСМПО Андрея Головина, сейчас на предприятии назрела необходимость реконструкции или строительства новых очистных сооружений сточных вод.
Следует отметить, что в Год экологии на ВСМПО запланирован ряд мероприятий. В частности, состоится традиционный конкурс, приуроченный к Всемирному Дню охраны окружающей среды. По результатам цех-победитель получит материальное поощрение. Также будет организован конкурс экологического плаката.
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