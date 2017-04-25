×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Экоинвестиции "ВСМПО-Ависма" достигают 450 миллионов рублейСегодня в 11:51

  • Текст

В год.

Корпорация "ВСМПО-Ависма" ежегодно вкладывает в природоохранное оборудование и его обновление около 450 миллионов рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, в 2016 года на верхнесалдинской площадке было введено 5 вентиляционных систем с установками очистки газа – в цехах №20, 22 и 37. Достижением предприятия является и введение новой компрессорной станции, которая позволяет экономить природные ресурсы и повышать качество сжатого воздуха.

Также на ВСМПО был построен новый шламопровод от блока очистки до шламонакопителя с очистных сооружений площадки А, запущена новая маслоэмульсионная канализация на площадке Б. По словам начальника цеха №39 ВСМПО Андрея Головина, сейчас на предприятии назрела необходимость реконструкции или строительства новых очистных сооружений сточных вод.

Следует отметить, что в Год экологии на ВСМПО запланирован ряд мероприятий. В частности, состоится традиционный конкурс, приуроченный к Всемирному Дню охраны окружающей среды. По результатам цех-победитель получит материальное поощрение. Также будет организован конкурс экологического плаката.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Червоисточинск Нижнего Тагила

Червоисточинск Нижнего Тагила

Где чистая вода?

Темные пятна на Солнечном

Темные пятна на Солнечном

Добили жителей новостроек.

Хилое "Жилище" губернатора Комаровой

Хилое "Жилище" губернатора Комаровой

Пора проверить прокуратуре.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×