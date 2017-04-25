В год.

Корпорация "ВСМПО-Ависма" ежегодно вкладывает в природоохранное оборудование и его обновление около 450 миллионов рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, в 2016 года на верхнесалдинской площадке было введено 5 вентиляционных систем с установками очистки газа – в цехах №20, 22 и 37. Достижением предприятия является и введение новой компрессорной станции, которая позволяет экономить природные ресурсы и повышать качество сжатого воздуха.

Также на ВСМПО был построен новый шламопровод от блока очистки до шламонакопителя с очистных сооружений площадки А, запущена новая маслоэмульсионная канализация на площадке Б. По словам начальника цеха №39 ВСМПО Андрея Головина, сейчас на предприятии назрела необходимость реконструкции или строительства новых очистных сооружений сточных вод.

Следует отметить, что в Год экологии на ВСМПО запланирован ряд мероприятий. В частности, состоится традиционный конкурс, приуроченный к Всемирному Дню охраны окружающей среды. По результатам цех-победитель получит материальное поощрение. Также будет организован конкурс экологического плаката.