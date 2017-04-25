Оскандалившимся с "Первым Николаевским".

В Совете "Ассоциации строителей Урала" произошли серьезные кадровые перестановки. В его новый состав не вошли известные застройщики Игорь Плаксин, Михаил Абсалямов, Дмитрий Естехин, Сергей Кахаев, Александр Матвеев и Андрей Пучков. Выборы состоялись на прошлой неделе в рамках общего собрания членов Ассоциации, сообщила "Уралинформбюро" пресс-секретарь СРО Наталья Агапитова.

На смену ушедшим пришли шестеро новичков: замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства Алексей Белышев, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, гендиректор ООО "Аверс-СК" Сергей Кислицын, руководитель СК "КМ-Центр" Вадим Мещеряков, замдиректора по строительству ООО "ЕКБ-Строй-Инвест" Василий Пономарев и директор по строительству ООО "Инвестторгстрой" Евгений Штин. Президент Совета Сергей Лекомцев сохранил свой пост.

Официальная причина произошедшей рокировки — необходимость регулярной ротации кадров, которая никак не связана с качеством работы членов Совета. Впрочем, "Уралстройкомплекс", которым руководит Игорь Плаксин, считается в столице Урала одним из самых проблемных застройщиков. На его счету несколько скандальных долгостроев, в том числе: ЖК "Первый Николаевский", "На Постовского" и "Новый Уктус". Еще в 2012 году "Уралэнергостройкомплекс" был исключен из числа членов Ассоциации, а в феврале 2017 "на выход" последовали три его "дочки": ООО "Спецтехмонтаж", ООО "Стройуниверсал" и ООО "Профтехстрой". Лишившись членства в СРО, они утратили допуск к работе на проектах, которые курирует Ассоциация. Однако, как пояснила Наталья Агапитова, могут опять его получить, став членами других СРО.

На сегодняшний день "Ассоциация строителей Урала" объединяет в своих рядах 184 компаний, входящих в состав 16 крупных саморегулируемых организаций строительного рынка УрФО.