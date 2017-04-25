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Россия лишится своих лекарств из-за ценовой уравниловкиСегодня в 12:49

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Которую продвигает ФАС.

Российские производители жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП) должны устанавливать цены с оглядкой на рынки других стран Таможенного союза. Равняться по каждому виду товара нужно на самые низкие показатели. За это ратует Федеральная антимонопольная служба (ФАС), пишут "Известия".

Предполагается, что компании будут следить за ценами конкурентов в Казахстане, Армении, Беларуси и Киргизии самостоятельно. Отказ от удешевления лекарств повлечет штраф, вдвое превышающий излишне полученную выручку.

Перечень ЖНВЛП охватывает сотни наименований препаратов. Их стоимость согласуется с властями, передает "Уралинформбюро". Госреестр предельных отпускных цен ведет Минздрав, который пока не комментирует предложение антимонопольщиков.

Сами производители рассматривают инициативу ФАС как давление на бизнес. Многие грозятся уйти с рынка, поскольку при таком раскладе выпуск продукции станет нерентабельным.

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