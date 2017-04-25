Полигон ТБО в поселке Тазовский построят до конца 2017 годаСегодня в 14:28
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Стоимость проекта - 738 миллионов рублей.
Полигон твердых бытовых отходов в поселке Тазовский (ЯНАО) будет построен до конца 2017 года. Объект стоимостью 738 миллионов рублей рассчитан на 30 лет эксплуатации. Его мощность - 46 тысяч кубических метров отходов в год.
Вопросы реализации проекта обсуждались главой Тазовского района Александром Ивановым и заместитель гендиректора АО "Транснефть – Сибирь" Сергеем Сметанюком на рабочем совещании с участием представителей заказчика и подрядной организации.
Первый в Тазовском районе сертифицированный полигон ТБО сможет обслуживать не только поселок Тазовский и близлежащие поселения, но производственные объекты Уренгойского управления магистральных нефтепроводов (УМН) АО "Транснефть – Сибирь". Помимо обычных бытовых и промышленных отходов полигон, он будет способен утилизировать отходы повышенных классов опасности: медицинские, биологические и ртуть содержащие отходы, нефтешламы.
В ходе разговора были подняты вопросы обеспечения строящегося объекта необходимыми энергетическими мощностями, техническими и материальными ресурсами. Конкурс на выполнение подрядных работ, проведенный в феврале, выиграла компания ЗАО "Спинокс". Сейчас подрядчики завершили отсыпку земляного полотна подъездной дороги к полигону. Ведется поставка материалов для устройства земляного полотна площадок и проездов полигона: геосинтетические и бентонитовые материалы, водопропускные трубы, сваи. На строительной площадке работают 33 человека и 25 единиц техники.
Полигон ТБО строится в рамках реализации шестистороннего соглашения между полпредом президента РФ в УрФО, главами Ямала и Югры, Тюменской области, ПАО "Транснефть" и АО "Корпорация Развития". Документ предусматривает строительство инфраструктурных объектов нового нефтепровода Заполярье – Пурпе.
Следует отметить, что в Тазовском районе находится головная нефтеперекачивающая станция нефтепровода, отсюда нефть Мессояхской и Пякяхинской групп месторождений принимается для транспортировки в единую систему магистральных нефтепроводов. Все вопросы экобезопасности при строительстве и эксплуатации нефтепровода АО "Транснефть – Сибирь" согласовывает с администрацией района и местными жителями.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, также А.Иванов и С.Сметанюк обсудили вопросы завершения строительных работ и благоустройства территории православного храма в поселке Тазовский. Проект реализуется в рамках благотворительной программы АО "Транснефть – Сибирь".
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