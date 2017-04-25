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Подозреваемые в сговоре дорожники продолжают прятаться от СМИСегодня в 15:07

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Под покровом коммерческой тайны.

Свердловские дорожные компании, подозреваемые в картельном сговоре, продолжают прятаться от СМИ за закрытыми дверями. Очередное заседание свердловской комиссии УФАС, запланированное на 27 апреля, вновь пройдет без участия прессы – один из фигурантов заявил о том, что на рассмотрении дела будут звучать данные, составляющие коммерческую тайну, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УФАС. Кто именно выступил инициатором отлучения журналистов от процесса, в антимонопольном ведомстве не сообщили.

По мнению свердловских УФСБ и УФАС, в 2016 году пять дорожных фирм "расписали" между собой пять аукционов на капитальный ремонт дорог и нанесение разметки в регионе.

Например, в сентябре до аукциона на строительство 14-километровой дороги Аять – Таватуй были допущены трое участников из десяти – АО "Мелиострой", ООО "СУ5групп" и СК "Вектор". Последние две фирмы вели себя пассивно, в итоге контракт за 191 миллион рублей достался "Мелиострою".

Первое заседание комиссии УФАС состоялось 26 декабря 2016 года. Тогда прессу допустили на слушания. На следующем же собрании, состоявшемся в марте, дорожники вооружились понятиями "коммерческая тайна" и "личные данные" - лишь бы пресса не прознала о деталях разбирательства. Ходатайство о закрытии заседания заявила представительница "Су5групп".

Примечательно, что к числу "секретных" сведений подозреваемые причислили IP-адреса, с которых подавались заявки. Они же при этом могут стать одними из ключевых доказательств сговора. Так, еще в декабре выяснилось, что "Мелиострой" и СК "Вектор" заявляли о своем участии в сентябрьских торгах с одного адреса – "мелиостроевского".

"Уралинформбюро" продолжит следить за развитием событий.

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Подозреваемые в сговоре дорожники прикрылись коммерческой тайной
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