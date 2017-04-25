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Водочные цены будут расти по алгоритмуСегодня в 18:19

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Ведомства сообразили на троих.

Алгоритм определения минимальной цены на водку согласован - Минфин, Росалкогольрегулирование и аппарат вице-премьера Александра Хлопонина пришли к компромиссу.

Чиновники с начала 2017 года спорили о факторах, влияющих на цену "беленькой": себестоимость, ставка акциза, маржа производителя, оптовые и розничные накрутки. Теперь есть четкий механизм для расчета этой зависимости. Корректировка цены будет проводиться 1-2 раза в год.

Ценовые лимиты на крепкий алкоголь в России устанавливаются с 2009 года для борьбы с контрафактом. Сейчас водку в рознице можно продавать не дешевле 190 рублей за бутылку, скоро грядет повышение до 205 рублей. Между тем ведущие игроки рынка настаивают на 230-240 рублях, передает "Уралинформбюро".

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