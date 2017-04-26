Югорские власти потратят 20 миллионов на пиар через федеральное ТВ25 апреля в 18:59
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Прикрывшись президентом.
Власти Югры намерены купить 42 минуты на федеральных телеканалах за 20 миллионов рублей, передает "Уралинформбюро".
По условиям техзадания, размещенного на сайте госзакупок, подрядчик должен до 20 декабря выпустить в эфир не менее 21 сюжета по две минуты каждый. То есть один сюжет обойдется бюджету округа в 954 тысячи рублей.
Заказчик - департамент общественных и внешних связей ХМАО-Югры - указывает, что аудитория телеканалов должна на 85% состоять из жителей Югры, а сюжеты должны рассказывать населению округа о социально-экономическом и общественно-политическом развитии региона.
"Понятно, что информировать население региона об этом необходимо, но есть ведь региональные СМИ, и за значительно меньшие деньги. Иначе выходит так, что власти автономного округа собираются потратить целых 20 миллионов рублей налогоплательщиков, чтобы им же рассказать об эффективной социально-экономической политике в регионе. Абсурд!", - комментирует ситуацию руководитель проекта ОНФ "За честные закупки" Анастасия Муталенко.
Директор департамента Елена Шумакова считает трату средств оправданной. По ее словам, площадка федеральных СМИ позволит привлечь потенциальных инвесторов, развить въездной туризм и усилить трудовую миграцию. "В данном случае совет замкнуться на уровне региона и не выходить за его пределы не совсем соответствует, как минимум, задачам, которые у нас в стратегии развития обозначены, а, как максимум, задачам, которые ставят президент России и правительство", - заявила Шумакова.
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