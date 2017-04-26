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Нижний Тагил метит из моногородов в ТОРы25 апреля в 19:07

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Займется туризмом и сельским хозяйством.

До конца 2017 года заявка Нижнего Тагила на получение статуса территории опережающего развития (ТОР) отправится в Москву. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области.

Стать резидентами ТОРа готовы более 10 предприятий в сфере легкой, пищевой промышленности и сельском хозяйстве. Точкой роста может быть и туризм – горнолыжный комплекс на горе Белой, выход на Чусовую пользуются большой популярностью.

Первый ТОР на Среднем Урале появился в 2016 году в Краснотурьинске и успехами не блещет. Ту же модель (по мнению властей, спасительную для моногородов) планируется распространить на Асбест, Качканар, Красноуральск и Серов.

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