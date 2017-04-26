Инноваторы "РН-Уватнефтегаз" вернулись с 6 наградами из Санкт-ПетербургаСегодня в 11:38
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С Международного конкурса ТЭК.
Сотрудники ООО "РН-Уватнефтегаз" вошли в число победителей Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок направленных на развитие ТЭК и добывающей отрасли. Награждение состоялось 25 апреля в Санкт-Петербурге на пленарном заседании V Российского международного энергетического форума.
В конкурсе приняли участие работники 83 российских предприятий. На суд жюри, в состав которого вошли представители Федерального Собрания РФ, Минэнерго, Минобрнауки, научных и общественных организаций, учреждений высшего профобразования и работодателей, были представлено 258 работ.
Так, замначальника управления технологий и инжиниринга бурения "РН-Уватнефтегаза" Дмитрий Кустарев презентовал проект "Экономически эффективные применение LWD при бурении всех типов скважин Уватского проекта". Его коллега, ведущий специалист управления Алексей Морозов предложил применить корректор подачи-демпфера для сокращения цикла бурения горизонтальных скважин Уватского проекта. Заместитель начальника отдела подготовки нефти Алексей Муромцев исследовал экспресс-контроль качества химреагентов методом фотеконскопии. Все три работы были отмечены первыми премиями конкурса.
Лауреатами второй премии стали менеджер по планированию бурения Руслан Шарипов и замначальника отдела геологоразведочных работ Андрей Сосновских. Специалист отдела охраны труда Бажена Калинина, представившая проект "Агитационная кампания в области промышленной безопасности и охраны труда", заняла третье место.
В результате сотрудники ООО "РН-Уватнефтегаз" получили 6 наград, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.
Следует отметить, что конкурс проводится ежегодно при поддержке Минэнерго. Цель мероприятия - способствовать инновационному развитию ТЭК, а также повысить кадрового потенциала отрасли.
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