×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Челябинскими бриллиантами Михалкова разжились москвичиСегодня в 11:29

  • Текст

За полцены.

Часть имущества завода по огранке алмазов в Кусе, совладельцем которого является кинорежиссер Никита Михалков, ушла с молотка. Московский торговый дом "Красивые вещи" приобрел более 41 тысячи бриллиантов за 63 миллиона рублей, пишет портал 74.ru.

Начальная цена лотов ООО "ЧелПром-Даймонд" составляла 130 миллионов рублей. Аукцион проходил с 6 февраля по 17 апреля 2017 года по новым правилам – при отсутствии заявок цены снижались поэтапно еще до подведения итогов.

Стоит напомнить, что завод по обработке алмазов три года находится в банкротстве и распродает имущество. Торги неоднократно признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Срок конкурсного производства продлен до 24 июня текущего года, передает "Уралинформбюро".

В октябре 2013 года судебные приставы арестовали алмазы на сумму 7,2 миллиона рублей в рамках взыскания 134-миллионного долга. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота бриллиантов на 1,25 миллиона долларов.

По данным базы СПАРК, 50% доли в капитале ООО "ЧелПром-Даймонд" принадлежит Александру Синтяеву, 10% у Никиты Михалкова, по 20% - у его зятя Альберта Бакова и Михаила Болотина.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Без кардинала в голове

Без кардинала в голове

Гордума Екатеринбурга скатывается в анархию.

Червоисточинск Нижнего Тагила

Червоисточинск Нижнего Тагила

Где чистая вода?

Темные пятна на Солнечном

Темные пятна на Солнечном

Добили жителей новостроек.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×