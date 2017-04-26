За полцены.

Часть имущества завода по огранке алмазов в Кусе, совладельцем которого является кинорежиссер Никита Михалков, ушла с молотка. Московский торговый дом "Красивые вещи" приобрел более 41 тысячи бриллиантов за 63 миллиона рублей, пишет портал 74.ru.

Начальная цена лотов ООО "ЧелПром-Даймонд" составляла 130 миллионов рублей. Аукцион проходил с 6 февраля по 17 апреля 2017 года по новым правилам – при отсутствии заявок цены снижались поэтапно еще до подведения итогов.

Стоит напомнить, что завод по обработке алмазов три года находится в банкротстве и распродает имущество. Торги неоднократно признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Срок конкурсного производства продлен до 24 июня текущего года, передает "Уралинформбюро".

В октябре 2013 года судебные приставы арестовали алмазы на сумму 7,2 миллиона рублей в рамках взыскания 134-миллионного долга. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота бриллиантов на 1,25 миллиона долларов.

По данным базы СПАРК, 50% доли в капитале ООО "ЧелПром-Даймонд" принадлежит Александру Синтяеву, 10% у Никиты Михалкова, по 20% - у его зятя Альберта Бакова и Михаила Болотина.