Челябинскими бриллиантами Михалкова разжились москвичиСегодня в 11:29
- Текст
За полцены.
Часть имущества завода по огранке алмазов в Кусе, совладельцем которого является кинорежиссер Никита Михалков, ушла с молотка. Московский торговый дом "Красивые вещи" приобрел более 41 тысячи бриллиантов за 63 миллиона рублей, пишет портал 74.ru.
Начальная цена лотов ООО "ЧелПром-Даймонд" составляла 130 миллионов рублей. Аукцион проходил с 6 февраля по 17 апреля 2017 года по новым правилам – при отсутствии заявок цены снижались поэтапно еще до подведения итогов.
Стоит напомнить, что завод по обработке алмазов три года находится в банкротстве и распродает имущество. Торги неоднократно признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Срок конкурсного производства продлен до 24 июня текущего года, передает "Уралинформбюро".
В октябре 2013 года судебные приставы арестовали алмазы на сумму 7,2 миллиона рублей в рамках взыскания 134-миллионного долга. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота бриллиантов на 1,25 миллиона долларов.
По данным базы СПАРК, 50% доли в капитале ООО "ЧелПром-Даймонд" принадлежит Александру Синтяеву, 10% у Никиты Михалкова, по 20% - у его зятя Альберта Бакова и Михаила Болотина.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:59
В Екатеринбурге столкнулись 4 машины
У одной смяло крышу.Сегодня в 19:47
В Тюмени двое неизвестных на "мерсе" похитили мужчину
Правоохранители ищут свидетелей.Сегодня в 19:30
В Лабытнанги 5-летний мальчик умер от ВИЧ
Он был инфицирован с рождения.Сегодня в 19:20
Сенатор Мизулина углядела в порно причину бесплодия
И угрозу детским умам.Сегодня в 19:11
Украинский "Миротворец" взял певицу Нюшу под прицел
Из-за концертов в Крыму.Сегодня в 19:08
Жителям Ямала оставили два часа на покупку алкоголя
В угоду бизнесу.Сегодня в 18:59
В Сатке грузовик сбил первоклассника у школы
И протаранил дом.Сегодня в 18:57
"Немцы" возглавили топ-10 самых ненужных автомобилей
В первой тройке - BMW и Mercedes.Сегодня в 18:53
В автомобиле пермяка нашли 47 килограммами гашиша
Мужчина арестован.Сегодня в 18:49
Екатеринбургское метро "ссылают" в РЖД
Иначе не достроить.Сегодня в 18:49
Челябинца будут судить за порно-снимки школьника из Подмосковья
И переписку с ним на сексуальные темы.Сегодня в 18:39
Организаторов "Монстрации" в Екатеринбурге вынудили отложить шествие
Акцию "подкосила" бюрократии.Сегодня в 18:36
17-летний пермяк изнасиловал несовершеннолетнюю
Во время прогулки.Сегодня в 18:35
Свердловчанка на Peugeot вылетела с трассы в реку
Ее спасли сотрудники ГИБДД.Сегодня в 18:18
Брат Дениса Паслера покинул гордуму Североуральска
Из-за конфликта с эсерами.
Главные новости
- Сегодня в 17:16В сентябре 2017 года flydubai полетит на Boeing 737 MAX 8
- Сегодня в 17:13Прихожане пустили "Стройтэк" на Раевского
- Сегодня в 15:34Кровавую расправу в югорской тайге устроил сторож заимки
- Сегодня в 14:53Интернет-торговлю алкоголем в России легализуют вслед за ювелиркой
- Сегодня в 14:09Страховщикам откроют врачебную тайну клиентов
Аналитика
Без кардинала в голове
Гордума Екатеринбурга скатывается в анархию.
Червоисточинск Нижнего Тагила
Где чистая вода?
Темные пятна на Солнечном
Добили жителей новостроек.