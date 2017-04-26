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ЕРЦ соберет специалистов ЖКХ на workshop "Е-Консалт" Сегодня в 12:36

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Для обмена опытом.

19 мая 2017 года в Екатеринбурге состоится первый на Урале workshop для представителей сферы ЖКХ "Е-Консалт". Мероприятие пройдет в бизнес-отеле "Angelo".

В формате мастерских практикующие эксперты обсудят с участниками важные для каждой компании направления. Внимание будет уделено теме фронт-офиса, а также корпоративному обучению, корпоративным ценностям и культуре.

Организатор "Е-Консалт" - "Единый Расчетный Центр", ведущий биллинговый оператор Екатеринбурга в сфере ЖКХ. Экспертами выступят руководители расчетного центра, которые поделятся реальным опытом в своих направлениях и расскажут о действующих инструментах и технологиях работы.

"В глобальном смысле цель мероприятия – развитие сферы ЖКХ. Идея возникла в процессе нашей ежедневной работы. Да, сфера ЖКХ ассоциируется со сложностью и непрозрачностью. Но как и любая другая сфера, ЖКХ начинается с людей. А развитие отрасли начинается с развития сотрудников. Поэтому на "Е-Консалт" мы предлагаем обсудить не столько узкопрофессиональные вопросы, сколько темы, связанные с развитием и обучением сотрудников, формированием корпоративной культуры, взаимодействием с клиентами. Темы будут интересны не только компаниям из нашей сферы, но и всем, кто задумывается над этими вопросами", - пояснила заместитель директора "Единого Расчетного Центра" Елена Береснева.

Кроме мастерских, в программе мероприятия запланированы мини-классы по живописи, лекция-практикум стилиста. Также выступят участники "Минуты славы" на Первом канале – Инструментальный дуэт Алексин&Соколенко, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕРЦ.

Следует отметить, что программа "Е-Консалт" и информация о спикерах размещена на сайте е-консалт.рф. Там же организована продажа билетов: при регистрации до 30 апреля действует спеццена 5500 рублей. При покупке двух и более билетов предусмотрены скидки.

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