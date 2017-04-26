К мундиалю.

Варгашинский завод противопожарного оборудования (Курганская область) изготавливает полицейские автомобили "Шторм", которые будут обеспечивать безопасность матчей ЧМ-2018.

В Екатеринбург поставлено порядка 7 таких машин, сообщил "Уралинформбюро" директор местного представительства завода Сергей Панфиленков.

Он добавил, что со сменой руководства дела у предприятия пошли в гору, и нынешний госзаказ тому подтверждение. "Шторм" имеет бронированную кабину и зарешеченные окна, оснащен водометом и травмобезопасным отвалом для разбора завалов. Автомобиль спроектирован зауральскими инженерами и собран на 100% из отечественных комплектующих.

"Эти спецмашины сделаны добротно и в случае чего не подведут. Но я очень надеюсь, что во время чемпионата применять их не понадобится", - сказал С.Панфиленков.