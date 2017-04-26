Первый шаг сделают в будущем году.

С 1 января 2018 года в России собираются легализовать интернет-торговлю ювелирными изделиями. В данный момент Министерство экономического развития РФ согласовывает этот вопрос с Минфином и ФНС.

"Разногласий особых нет, просто обсуждаем формулировки. Думаю, что со следующего года все вступит в силу", - цитирует газета "Известия " замминистра экономического развития Олега Фомичева.

Аналогичным образом планируют узаконить дистанционную торговлю лекарствами, алкоголем и табаком, передает "Уралинформбюро". Но с этими группами товаров дела обстоят сложнее. На данный момент формально разрешена только "разносная" торговля продуктами. Министерство прорабатывает юридические тонкости относительно продажи других товаров.

"По лекарствам это связано с системой маркировки, с системой отслеживаемости. Когда будет введена маркировка, можно будет дистанционно торговать и лекарствами", - поясняет чиновник.