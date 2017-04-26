×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Интернет-торговлю алкоголем в России легализуют вслед за ювелиркойСегодня в 14:53

  • Текст

Первый шаг сделают в будущем году.

С 1 января 2018 года в России собираются легализовать интернет-торговлю ювелирными изделиями. В данный момент Министерство экономического развития РФ согласовывает этот вопрос с Минфином и ФНС.

"Разногласий особых нет, просто обсуждаем формулировки. Думаю, что со следующего года все вступит в силу", - цитирует газета "Известия " замминистра экономического развития Олега Фомичева.

Аналогичным образом планируют узаконить дистанционную торговлю лекарствами, алкоголем и табаком, передает "Уралинформбюро". Но с этими группами товаров дела обстоят сложнее. На данный момент формально разрешена только "разносная" торговля продуктами. Министерство прорабатывает юридические тонкости относительно продажи других товаров.

"По лекарствам это связано с системой маркировки, с системой отслеживаемости. Когда будет введена маркировка, можно будет дистанционно торговать и лекарствами", - поясняет чиновник.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Без кардинала в голове

Без кардинала в голове

Гордума Екатеринбурга скатывается в анархию.

Червоисточинск Нижнего Тагила

Червоисточинск Нижнего Тагила

Где чистая вода?

Темные пятна на Солнечном

Темные пятна на Солнечном

Добили жителей новостроек.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×