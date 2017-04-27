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Свердловский кабмин раскидает 9 миллиардов на дорогиСегодня в 12:01

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Распределив 15 контрактов.

Власти Свердловской области разместили на сайте госзакупок 15 контрактов на ремонт и содержание дорог. Общая стоимость работ – порядка 9 миллиардов рублей, сообщает "Уралинформбюро". Большая часть контрактов рассчитана на 4 года.

Аукционы назначены на середину мая, работы должны начаться в июне.

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