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ММК создал каталог продукции для зарубежных автопроизводителейСегодня в 13:20

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На английском языке.

Магнитогорский металлургический комбинат разработал новую версию каталога металлопродукции для автопрома на английском языке.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", он поможет выбирать необходимые марки стали в зависимости от назначения конечного изделия. В каталоге представлены изображения различных деталей реального автомобиля. Рядом размещена информация о необходимых для их изготовления марках стали, производимых ММК.

Пока в разделе представлены 29 деталей, в дальнейшем перечень будет пополняться.

Следует отметить, что новый каталог был создан специалистами ОАО "ММК" в сотрудничестве с потребителями. Он ориентирован на дизайнеров, инженеров, работников производственных подразделений и отделов закупок предприятий автопрома. Именно эти специалисты принимают решения по использованию той или иной марки стали.

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