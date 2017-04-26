На английском языке.

Магнитогорский металлургический комбинат разработал новую версию каталога металлопродукции для автопрома на английском языке.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", он поможет выбирать необходимые марки стали в зависимости от назначения конечного изделия. В каталоге представлены изображения различных деталей реального автомобиля. Рядом размещена информация о необходимых для их изготовления марках стали, производимых ММК.

Пока в разделе представлены 29 деталей, в дальнейшем перечень будет пополняться.

Следует отметить, что новый каталог был создан специалистами ОАО "ММК" в сотрудничестве с потребителями. Он ориентирован на дизайнеров, инженеров, работников производственных подразделений и отделов закупок предприятий автопрома. Именно эти специалисты принимают решения по использованию той или иной марки стали.