В первой тройке - BMW и Mercedes.

Немецкие BMW и Mercedes лидируют в рейтинге самых ненужных автомобилей по версии аналитического агентства iSeeCars. Эксперты вычислили, какие марки чаще всего выставляются на продажу в первый год после покупки.

На первом месте BMW 3-Series с кузовом седан, от которой отказались 8% владельцев. Следом идут BMW 5-Series с показателем 7,1% и "королевский" Mercedes-Benz C-Class, набравший 6,1%.

Продолжают список Nissan Note с 4%, а также Dodge Dart, BMW X3, BMW 4-series, Mercedes E-Class - по 3,9% на каждого. Замыкают десятку Chrysler 200 и Subaru WRX - 3,8% и 3,3% отказов соответственно.

Исследование основано на более чем 24 миллионах фактов продаж новых автомобилей за 2015-2016 годы, передает "Уралинформбюро".