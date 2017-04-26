Доходы ВСМПО от аренды вырастут до 200 миллионов рублейСегодня в 15:22
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В 2017 году.
В 2016 году ВСМПО заработало на сдаче в аренду площадей 84 миллиона рублей. В 2017 году этот показатель планируется увеличить более чем в два раза - до 200 миллионов.
Основными арендаторами Корпорации "ВСМПО-Ависма" являются ее дочерние общества. В их пользовании – производственные корпуса и оборудование. Также недвижимость сдается в аренду сторонним организациям. Например, помещения спорткомплекса "Чайка", площади под кофематы, банкоматы, оборудование сотовой связи.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации, сейчас в собственности у верхнесалдинского предприятия находится порядка 1 500 зданий и сооружений, а также 342 гектара земли. В 2016 году ВСМПО выкупило участки под базой отдыха "Тирус" и урочища "Голованов мост". Также была приобретена земля, на которой расположен спорткомплекс "Мельничная". В настоящее время идет процесс оформления прав собственности на объекты, строящиеся в "Титановой долине".
Параллельно идет реализация непрофильной недвижимости предприятия. Бывшему арендатору продан имущественный комплекс "Конный двор", в муниципальную собственность переданы беседка, освещение и набережная в парке имени Гагарина. На продажу выставлена расположенная на территории Нижней Салды вертолетная площадка "Аэродром". Поступают заявки на выкуп нежилых помещений столовой "Молодежная".
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