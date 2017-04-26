Первой на Ближнем Востоке.

Авиакомпания flydubai начнет эксплуатацию самолета Boeing 737 MAX 8 в сентябре 2017 года. Об этом в рамках выставки Arabian Travel Market заявил "Уралинформбюро" коммерческий директор перевозчика по Ближнему Востоку, Европе и СНГ Джейхун Эфенди.

Первый из 75 заказанных дубайским лоукостером MAX 8 прибудет в ОАЭ летом. Дизайн салона нового узкофюзеляжного Boeing компания поручила разработать студии JPA Design. Уже известно, что flydubai продолжит оснащать свои самолеты креслами RECARO, но пока не решено, на сколько пассажиров будет рассчитан бизнес-класс: 8, 12 или 16.

Джейхун Эфенди отметил, что более эффективный MAX 8 в первую очередь будет эксплуатироваться на самых дальних рейсах из Дубая – в Бангкок и Прагу, а также, возможно, в Москву. flydubai станет первой авиакомпанией Ближнего Востока с Boeing 737 MAX 8 в своем парке. Ожидается, что до конца 2017 года лоукостер получит из США 4 таких самолета.