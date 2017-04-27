ПАО "НК "Роснефть".



В Тюмени прошла юбилейная X кустовая научно-техническая конференция молодых специалистов НК "Роснефть". АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" представляли 7 сотрудников.

"По итогам региональной научно-технической конференции, которая ежегодно проходит у нас в Обществе, были выбраны из всех наших участников семь человек, в четырёх различных секциях. Комиссия решила, что их доклады наиболее актуальны", - пояснила ведущий специалист отдела оценки и развития персонала Татьяна Слугина.

В ходе конференции в Тюмени молодые специалисты Роспана получили возможность представить собственные проекты, направленные на повышение эффективности работы не только у себя на предприятии, но и в других дочерних обществах Компании. В результате трое из семерых роспановцев удостоились призовых мест, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Ведущий специалист отдела разработки месторождений АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" Егор Зюмзюлин представил доклад "Рассмотрение задач оптимизации добычи газового конденсата". По словам автора, при определенных режимах работы скважин, объем добычи этого углеводорода можно увеличить. Проект занял второе место в секции "Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений".

"Работать над темой было крайне непросто. Рассчитать математическую модель, понять, с какого конца подойти к проблеме – задача нетривиальная. Когда только начинаешь, кажется, что даже невыполнимая", - делится Егор Зюмзюлин.

Главный специалист отдела планирования и разработки месторождений Роспана Артём Трифонов также был отмечен в секции "Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений". Свой доклад он посвятил определению оптимального темпа ввода скважин на газоконденсатных месторождениях, заняв третье место.

"Большинство докладов касалось нефтедобычи. Там совсем другая специфика. К тому же, в жюри большинство специалистов – тоже из нефтедобывающей сферы. Тем не менее, мой доклад оказался одним из лучших", - отметил Артём Трифонов.

Ведущий экономист отдела управленческой отчетности и развития бизнес-процессов Екатерина Потехина рассказала об усовершенствовании процесса формирования бизнес-плана и заняла второе место в секции "Экономика, финансы".

"Экономика – это сфера, в которой очень много ответвлений. Тут намного сложнее найти с коллегами общие интересы, чем в других сферах. Это был очень интересный опыт", - говорит Екатерина Потехина, добавляя, что члены жюри подсказали ей, как можно улучшить доклад.

Теперь роспановцы готовятся к межрегиональному этапу научно-технической конференции молодых специалистов НК "Роснефть". Финал состоится в Москве осенью 2017 года.