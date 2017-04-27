Предприятие потеряло половину штата.

В Перми на ФГУП "Машиностроительный завод имени Ф.Э. Дзержинского" (ЗиДе) прекратили работу сразу несколько цехов, выполняющих гособоронзаказ.

Из-за вынужденного простоя предприятие уже лишилось многомиллионного контракта, а порядка 400 из 800 сотрудников остались без работы.

Как объяснил журналистам на специально организованной по этому поводу пресс-конференции исполнительный директор ЗиДа Егор Заворохин, у предприятия истек срок действия лицензии на выполнение госзаказа. Вопрос с ее продлением затянулся из-за бесконечных проверок завода правоохранительными органами и ареста заместителя директора ЗиДа по безопасности Александра Сентябова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Все это застопорило процесс сбора необходимых документов и их своевременной подачи для продления лицензии.

Ущерб от прекращения деятельности по оборонному направлению исчисляется миллиардами рублей. ЗиД уже потерял контракт на 500 миллионов рублей, который должен был кормить предприятие до конца года. Под угрозой срыва еще ряд крупных заказов. По оценке Егора Заворохина, из-за бездействия завод в среднем теряет около 1 миллиона рублей в день.

На данный момент исполнительный директор собрал все необходимые для продления лицензии документы и передал в соответствующие инстанции. Если никаких вопросов с их стороны не возникнет, то ЗиД вновь сможет встать в строй сразу после майских праздников, а возможно и раньше.

В администрации Пермского края от устных комментариев по поводу ситуации на заводе отказались - "Уралинформбюро" направило письменный запрос.

В Агентстве по занятости населения Пермского края "Уралинформбюро" сообщили, что о тяжелой ситуации на ЗиДе ничего не знают, но пообещали разобраться. Связаться с руководством завода не удалось: ни один телефон не отвечает.

Между тем заводчане надеются привлечь внимание городских властей митингом. Первая заявка на его проведение была отклонена администрацией Перми. Однако заводскому профкому все-таки удалось дожать этот вопрос - митинг назначен на 12 мая 2017 года. Рабочие выйдут на улицу с лозунгом "Дайте людям работать!".