Предприятия РМК проверили швейцарские и немецкие аудиторыСегодня в 16:33
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И остались довольны.
На Михеевском ГОКе (входит в Русскую медную компанию) состоялся первый аудит систем менеджмента OHSAS 18001-2007 и ISO 14001-2004, внедренных год назад. Проверку организовали эксперты швейцарской компании SGS.
Они оценили внедренные системы на способность обеспечивать выполнение применяемых законодательных, нормативных и корпоративных требований. Внимание также уделялось их результативности и возможности дальнейших улучшений.
По итогам проверки аудиторы отметили высокий уровень соцответственности руководства Михеевского ГОКа в части обеспечения условий труда и отдыха, а также экологичность предприятия. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, в 2015-2016 годах на Михеевском ГОКе реализовали ряд мероприятий по предотвращению пыления. В частности, было организовано орошение процесса транспортировки, дробления в складе крупнодробленой руды, полив дорог. Также на предприятии ведутся работы по расчету выбросов парниковых газов.
Также эксперты высоко оценили уровень энергоэффективности комбината. Сейчас на Михеевском ГОКе используется оборудование с применением частотных преобразователей, реализована полностью замкнутая система водопотребления и водоотведения, получен энергопаспорт объекта.
Кроме Михеевского ГОКа, аудит прошло еще одно предприятие РМК - "Кыштымский медеэлектролитный завод". Эксперты сертификационной немецкой компании RW TÜV также проверяли действующие системы менеджмента. Они пришли к выводу, что последние полностью соответствуют требованиям новой версии стандартов ISO 9001:2015 года и ISO 14001: 2015 года.
По итогам проверки аудиторы будут рекомендовать сертификационному органу выдать ЗАО "КМЭЗ" сертификаты соответствия немецкой фирмы RW TÜV.
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