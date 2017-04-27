Требуется 250 миллионов.

Жилищное строительство и стабильная работа промышленных предприятий на территории Екатеринбургско-Арамильско-Сысертского узла требуют немедленной и коренной модернизации газораспределительных сетей. Об этом было заявлено 27 апреля на заседании инвестиционного совета при губернаторе Свердловской области.

По словам областного министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, промышленникам требуется около 10 тысяч кубометров газа в час. В результате его нехватки многие промпредприятия Арамиля сегодня испытывают острый дефицит. Кроме того, из-за устаревших сетей тормозится жилищное строительство в районе. Модернизация двух существующих газораспределительных станций и строительство дополнительной станции в районе аэропорта Уктус может ускорить объединение Екатеринбурга и городов-спутников в единую агломерацию, считает вице-премьер по стратегическому развитию территорий Александр Высокинский.

Стоимость проекта в сумме превышает 250 миллионов рублей. В роли возможного инвестора может выступить "Газпром", но для положительного решения пока не хватает обосновывающих документов. Хотя даже если газовый монополист и раскошелится, для успешного решения задачи следует создать областной фонд газификации, который будет пополняться как деньгами инвесторов, так и доходами с продажи газа. С таким предложением выступил гендиректор "Газпром трансгаз Екатеринбург" Давид Гайдт. В итоге совет поручил Александру Высокинскому проработать сразу два варианта — затратный (комплексная модернизация всего узла) и экономный, позволяющий увеличить мощность сети только для Арамиля.