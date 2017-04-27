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Лучших космонавтов России разогнали из-за дряхлостиСегодня в 20:08

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По версии Дмитрия Рогозина.

Сокращения в российском отряде космонавтов плановые, они связаны с обновлением состава. Так вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал журналистам невосполнимые кадровые потери отрасли.

По его словам, у отряда слишком серьезный средний возраст - 53 года, поэтому "Роскосмос" объявил новый набор.

Стоит напомнить, что из космических рядов недавно выбыл 44-летний Герой России Сергей Волков. Отчислены и его коллеги Александр Самокутяев и Сергей Ревин (47 и 51 год). Главной утратой стало увольнение чемпиона по суммарному пребыванию в космосе Геннадия Падалки, который в свои 58 лет шел на новый мировой рекорд и вовсе не думал о пенсии. Теперь его планам сбыться не суждено.

По мнению экспертов, все корифеи стали жертвой системного кризиса отечественной космонавтики, передает "Уралинформбюро".

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