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ММК сдал экзамен по промышленной безопасностиСегодня в 10:13

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Аудиторам АО "Бюро Веритас Сертификейшн Русь".

На ММК прошел очередной аудит системы управления промбезопасностью и охраной труда (СУПБОТ). На соответствие требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007 ее проверили эксперты АО "Бюро Веритас Сертификейшн Русь".

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", несоответствий и замечаний в процессе аудита выявлено не было. Система рекомендована к ресертификации.

В числе сильных сторон СУПБОТ аудиторы выделили вовлеченность высшего руководства, модернизацию производственных мощностей, внедрение новых технологий. Также эксперты оценили высокий уровень медобслуживания и профкомпетентности работников компании.

Система управления промышленной безопасностью и охраной труда была внедрена на ММК в 2004 году. В 2008 году СУПБОТ успешно прошла сертификацию в соответствии с новыми правилами.

Следует отметить, что ММК уделяет особое внимание промышленной безопасности. В 2016 году в охрану труда было вложено более 560 миллионов рублей. С 2015 года на предприятии действует постоянная программа "Безопасность 24/7", направленная на снижение травматизма.

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