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Бортпроводницы "Уральских авиалиний" взяли бронзу на форуме SkyServiceСегодня в 12:41

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В номинации "Продажа как услуга".

Бортпроводники "Уральских авиалиний" приняли участие в форуме предприятий гражданской авиации SkyService, который проходил 26-27 апреля 2017 года в Москве. Девушки получили бронзовые медали в номинации "Продажа как услуга", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

SkyService – форум международного уровня, посвященный развитию сервиса и услуг на бортах воздушных судов. В его рамках прошли выставка, конференция, семинары и презентации. Для бортпроводников из 21 авиакомпании были организованы обучающие тренинги и мастер-классы.

Следует отметить, что "Уральские авиалинии" входят в топ ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. По итогам 2016 года услугами перевозчика воспользовались 6,4 миллионов пассажиров. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" насчитывает 41 самолет европейского концерна Airbus.

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