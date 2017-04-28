Свердловчане обрушили строительный рынокСегодня в 17:00
- Текст
Жилье не продается.
Объем ввода в строй нового жилья на Среднем Урале в 2016 году составил всего 85,1% от показателей 2015-го — "в минусе" оказалось 73 тысячи квадратных метров. Такие данные приводит Свердловскстат. Тенденция на снижение продолжилась в первом квартале 2017 года: за январь-март в регионе сдано в строй лишь 231,5 тысячи квадратных метров - 50,8% от объема аналогичного периода 2016 года.
По мнению аналитика Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаила Хорькова, падение объемов строительства на Среднем Урале в первом квартале 2017 года вызвано общим спадом строительного рынка, случившимся двумя годами ранее. При этом главной причиной собеседник "Уралинформбюро" назвал снижение покупательных возможностей населения.
"Чтобы ввести жилье в 2017 году, его надо было начинать строить в 2015-м. Но из-за спада на рынке, случившегося два года назад, девелоперы стали закладывать в планы меньше проектов. Тем не менее на рынке региона сегодня имеется большой задел домов, находящихся на конечной стадии строительства. Поэтому по итогам года снижения может и не быть. А вот в 2018 году строительные резервы, скорее всего, уменьшатся"- прогнозирует эксперт.
Стоит отметить, что единственным свердловским городом, вышедшим по итогам 2016 года в плюс, стала Верхняя Пышма, где сдали 117,3 тысячи квадратных метров - на 31,3 тысячи "квадратов" больше, чем годом ранее. А вот в Екатеринбурге, по данным УПН, число объектов в стадии строительства также идет на убыль - в первом квартале 2017-го их количество уменьшилось на 20% относительно аналогичного периода прошлого года.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:59
Построившей Дом свердловского правительства фирме грозит банкротство
"СМУ-3" задолжало за землю.Сегодня в 17:46
Мизулина развязала руки уральским мужчинам
Они стали чаще избивать жен.Сегодня в 17:43
Мать выслали: в Екатеринбурге трое детей остались одни
Из-за миграционной политики.Сегодня в 17:30
В Копейске экс-чиновника мэрии отдали под суд
За махинации с арендой земли.Сегодня в 17:29
На Ямале закрывают все автозимники
Через 2 дня.Сегодня в 17:27
Анна Семенович испортит тюменцам субботник
Звезда захворала.Сегодня в 17:24
Тагильчанина заподозрили в истязании 10-летней падчерицы
Он бил ее "в воспитательных целях".Сегодня в 17:22
Жители Зауралья остались без борта в Сочи
Перевозчик отменил единственный рейс.Сегодня в 17:13
В пермской больнице скончалась беременная женщина
На позднем сроке.Сегодня в 17:10
Работников завода "Урал" в Миассе переводят на "сокращенку"
В доходах потеряют 4,4 тысячи человек.Сегодня в 17:00
Свердловчане обрушили строительный рынок
Жилье не продается.Сегодня в 16:57
Топ-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 16:56
Екатеринбургский детсад попал в огненную осаду
Полыхает трава.Сегодня в 16:29
Тюменский полицейский "проспал" ограбление
И нарвался на "уголовку".Сегодня в 16:23
В Зауралье продлили акцию "Онлайн-плательщик"
До конца 2017 года.
Главные новости
- Сегодня в 16:56Екатеринбургский детсад попал в огненную осаду
- Сегодня в 15:56В Екатеринбурге рассыпается здание детской филармонии
- Сегодня в 14:05Народные облигации помогут чиновникам прятать доходы
- Сегодня в 13:34Приговор покемонофилу Соколовскому огласят 11 мая
- Сегодня в 12:51В уральских озерах передохла рыба
Аналитика
Сниму подвал. Класс "А" не предлагать
Застой на офисном рынке будет долгим.
Без кардинала в голове
Гордума Екатеринбурга скатывается в анархию.
Червоисточинск Нижнего Тагила
Где чистая вода?