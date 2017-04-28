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Кабмин передумал сбывать за копейки Рефтинскую птицефабрикуСегодня в 16:13

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Ей ищут нового директора.

МУГИСО отказалось от планов по приватизации птицефабрики "Рефтинская". Как пояснили "Уралинформбюро" в министерстве, предприятие изначально было внесено в список на продажу "исключительно по техническим причинам".

В ближайшее время на "Рефтинской" сменится руководство. Действующий гендиректор птицефабрики Николай Топорков написал заявление об уходе на пенсию. Его преемником, как ожидается, станет замгендиректора по капстроительству Олег Попов. Окончательное решение будет принято после встречи претендента с губернатором Евгением Куйвашевым, которая должна состояться до 2 мая.

Стоит напомнить, что внесение птицефабрики в список предприятий на приватизацию вызвало возмущение депутатов свердловского Заксобрания при обсуждении бюджета-2017. Парламентарии обвинили кабмин в том, что тот "за бесценок избавляется от курицы, несущей золотые яйца": при оценочной стоимости предприятия в 2 миллиарда рублей его собирались спустить с молотка за 700 миллионов.

"То, что птицефабрику не будут продавать, – это хорошая новость. Нельзя отказываться от предприятия, приносящего прибыль и несущего серьезную социальную нагрузку. Важно, чтобы при смене руководства все социальные обязательства предприятия сохранились в прежнем объеме", - прокомментировал "Уралинформбюро" планы чиновников депутат ЗакСо Евгений Зяблицев.

Ранее по теме:
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