Кабмин передумал сбывать за копейки Рефтинскую птицефабрикуСегодня в 16:13
- Текст
Ей ищут нового директора.
МУГИСО отказалось от планов по приватизации птицефабрики "Рефтинская". Как пояснили "Уралинформбюро" в министерстве, предприятие изначально было внесено в список на продажу "исключительно по техническим причинам".
В ближайшее время на "Рефтинской" сменится руководство. Действующий гендиректор птицефабрики Николай Топорков написал заявление об уходе на пенсию. Его преемником, как ожидается, станет замгендиректора по капстроительству Олег Попов. Окончательное решение будет принято после встречи претендента с губернатором Евгением Куйвашевым, которая должна состояться до 2 мая.
Стоит напомнить, что внесение птицефабрики в список предприятий на приватизацию вызвало возмущение депутатов свердловского Заксобрания при обсуждении бюджета-2017. Парламентарии обвинили кабмин в том, что тот "за бесценок избавляется от курицы, несущей золотые яйца": при оценочной стоимости предприятия в 2 миллиарда рублей его собирались спустить с молотка за 700 миллионов.
"То, что птицефабрику не будут продавать, – это хорошая новость. Нельзя отказываться от предприятия, приносящего прибыль и несущего серьезную социальную нагрузку. Важно, чтобы при смене руководства все социальные обязательства предприятия сохранились в прежнем объеме", - прокомментировал "Уралинформбюро" планы чиновников депутат ЗакСо Евгений Зяблицев.
Ранее по теме:
Свердловские депутаты возмущены планами областного правительства
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:59
Построившей Дом свердловского правительства фирме грозит банкротство
"СМУ-3" задолжало за землю.Сегодня в 17:46
Мизулина развязала руки уральским мужчинам
Они стали чаще избивать жен.Сегодня в 17:43
Мать выслали: в Екатеринбурге трое детей остались одни
Из-за миграционной политики.Сегодня в 17:30
В Копейске экс-чиновника мэрии отдали под суд
За махинации с арендой земли.Сегодня в 17:29
На Ямале закрывают все автозимники
Через 2 дня.Сегодня в 17:27
Анна Семенович испортит тюменцам субботник
Звезда захворала.Сегодня в 17:24
Тагильчанина заподозрили в истязании 10-летней падчерицы
Он бил ее "в воспитательных целях".Сегодня в 17:22
Жители Зауралья остались без борта в Сочи
Перевозчик отменил единственный рейс.Сегодня в 17:13
В пермской больнице скончалась беременная женщина
На позднем сроке.Сегодня в 17:10
Работников завода "Урал" в Миассе переводят на "сокращенку"
В доходах потеряют 4,4 тысячи человек.Сегодня в 17:00
Свердловчане обрушили строительный рынок
Жилье не продается.Сегодня в 16:57
Топ-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 16:56
Екатеринбургский детсад попал в огненную осаду
Полыхает трава.Сегодня в 16:29
Тюменский полицейский "проспал" ограбление
И нарвался на "уголовку".Сегодня в 16:23
В Зауралье продлили акцию "Онлайн-плательщик"
До конца 2017 года.
Главные новости
- Сегодня в 16:56Екатеринбургский детсад попал в огненную осаду
- Сегодня в 15:56В Екатеринбурге рассыпается здание детской филармонии
- Сегодня в 14:05Народные облигации помогут чиновникам прятать доходы
- Сегодня в 13:34Приговор покемонофилу Соколовскому огласят 11 мая
- Сегодня в 12:51В уральских озерах передохла рыба
Аналитика
Сниму подвал. Класс "А" не предлагать
Застой на офисном рынке будет долгим.
Без кардинала в голове
Гордума Екатеринбурга скатывается в анархию.
Червоисточинск Нижнего Тагила
Где чистая вода?