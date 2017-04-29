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Построившей Дом свердловского правительства фирме грозит банкротство28 апреля в 17:59

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"СМУ-3" задолжало за землю.

Одна из старейших строительных компаний Екатеринбурга "СМУ-3" рискует стать банкротом, если срочно не выплатит муниципалитету накопившийся долг по земельной аренде. Соответствующий иск мэрия уральской столицы направила в областной Арбитражный суд, сообщил "Уралинформбюро" замначальника департамента информационной политики горадминистрации Алексей Редин.

"У нас уже есть решение Арбитражного суда от 13 февраля этого года, которое признает за "СМУ-3" наличие долга по аренде в размере 4,616 миллиона рублей. Это общепринятая практика - мы подаем иск о банкротстве, чтобы должник побыстрее погасил свой долг. Правда, на данный момент сумма долга предприятия уже успела увеличиться до 7,4 миллионов рублей. Если дело дойдет до суда, именно столько "СМУ-3" и заплатит в городскую казну. Если предприятие найдет возможность погасить задолженность оперативно, муниципалитет отзовет иск", - пояснил Редин.

Участок, по которому накопился долг, расположен по адресу улица Шоферов, 15, где у "СМУ-3" находится одна из строительных баз. В Арбитражном суде факт получения иска подтвердили. "Судья назначен, но процессуальный статус иска пока не определен, и дело в производство не принято", - сообщили в пресс-службе инстанции.

Впрочем, руководство компании тянуть с погашением задолженности не собирается. "Сумма смешная. Предприятие погасит этот долг либо сегодня, либо в самом крайнем случае 2 мая. Все договорные обязательства остаются в силе", - заявил агентству заместитель директора "СМУ-3" по общим вопросам Виктор Грищук. По его мнению, шум вокруг поданного мэрией иска раздул конкурент "СМУ-3" — известная компания, ведущая активную застройку в разных районах Екатеринбурга.

ЗАО "СМУ-3" было образовано в 1951 году. В 60-е годы прошлого века компания участвовала в строительстве оборонных объектов в Казахстане. На Урале "СМУ-3" построило несколько крупных промышленных предприятий: "СвердНИИХиммаш", НПО "Автоматика", "Уральский электромеханический завод". В числе знаковых объектов, возведенных с участием компании: Дом правительства Свердловской области, Театр Эстрады, ЦК "Урал" и "Покровский пассаж".

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