×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"АльфаСтрахование" обсудила безопасность пассажиров на SkyService 201728 апреля в 18:59

  • Текст

Путешествие в небе должно быть безоблачным.

"АльфаСтрахование" приняла участие в Международном форуме SkyService 2017, который прошел 26-27 апреля в Москве. Руководитель управления партнерских онлайн-продаж ОАО "АльфаСтрахование" Кирилл Тихонов рассказал участникам и гостям мероприятия о страховании пассажиров и технологиях будущего, используемые страховой компанией уже сегодня.

Главной темой форума, организатором которого выступила крупнейшая в России кейтеринговая компания по организации питания на борту авиалайнеров "Аэромар", стало использование цифровых технологий в развитии сервисных услуг в гражданской авиации. Мероприятие посетило более 1 500 человек, в том числе представители более 40 авиакомпаний.

Как сообщает "Уралинформбюро", в рамках форума прошли выставка, конференция, семинары и презентации. Для бортпроводников были организованы обучающие тренинги от компании TRT по сертифицированной английской технологии ISPY (inflight sales person of the year), мастер-классы от компаний-партнеров. Участников также ждало уникальное кулинарное соревнование между шеф-поварами кейтерингов, обслуживающих российские и иностранные авиакомпании.

Среди участников форума были эксперты и специалисты в области авиации и сервисных услуг, в частности, председатель правления, генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев, руководитель Росавиации Александр Нерадько, генеральный директор авиакомпании "Россия" Дмитрий Сапрыкин.

"Форум SkyService - ключевое событие в сфере гражданской авиации, посвященное развитию сервиса и услуг на бортах воздушных судов, - отмечает Кирилл Тихонов. – Наша компания сотрудничает со многими авиаперевозчиками и открыта к обмену новыми идеями. Объединение сил участников рынка и обсуждение актуальных вопросов помогает решить главную для нас задачу – сделать путешествие авиапассажиров максимально комфортным и безопасным".

ЗАО "Аэромар" – крупнейшая российская компания, которая осуществляет производство питания для авиапассажиров, оказывает услуги по уборке и экипировке салонов воздушных судов, предоставляет торговое обслуживание на борту самолета. Компания поставляет бортовое питание для более чем 40 клиентов – российских и международных перевозчиков, обслуживает рейсы с главами государств.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Сниму подвал. Класс "А" не предлагать

Сниму подвал. Класс "А" не предлагать

Застой на офисном рынке будет долгим.

Без кардинала в голове

Без кардинала в голове

Гордума Екатеринбурга скатывается в анархию.

Червоисточинск Нижнего Тагила

Червоисточинск Нижнего Тагила

Где чистая вода?

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×