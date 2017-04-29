"АльфаСтрахование" обсудила безопасность пассажиров на SkyService 201728 апреля в 18:59
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Путешествие в небе должно быть безоблачным.
"АльфаСтрахование" приняла участие в Международном форуме SkyService 2017, который прошел 26-27 апреля в Москве. Руководитель управления партнерских онлайн-продаж ОАО "АльфаСтрахование" Кирилл Тихонов рассказал участникам и гостям мероприятия о страховании пассажиров и технологиях будущего, используемые страховой компанией уже сегодня.
Главной темой форума, организатором которого выступила крупнейшая в России кейтеринговая компания по организации питания на борту авиалайнеров "Аэромар", стало использование цифровых технологий в развитии сервисных услуг в гражданской авиации. Мероприятие посетило более 1 500 человек, в том числе представители более 40 авиакомпаний.
Как сообщает "Уралинформбюро", в рамках форума прошли выставка, конференция, семинары и презентации. Для бортпроводников были организованы обучающие тренинги от компании TRT по сертифицированной английской технологии ISPY (inflight sales person of the year), мастер-классы от компаний-партнеров. Участников также ждало уникальное кулинарное соревнование между шеф-поварами кейтерингов, обслуживающих российские и иностранные авиакомпании.
Среди участников форума были эксперты и специалисты в области авиации и сервисных услуг, в частности, председатель правления, генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев, руководитель Росавиации Александр Нерадько, генеральный директор авиакомпании "Россия" Дмитрий Сапрыкин.
"Форум SkyService - ключевое событие в сфере гражданской авиации, посвященное развитию сервиса и услуг на бортах воздушных судов, - отмечает Кирилл Тихонов. – Наша компания сотрудничает со многими авиаперевозчиками и открыта к обмену новыми идеями. Объединение сил участников рынка и обсуждение актуальных вопросов помогает решить главную для нас задачу – сделать путешествие авиапассажиров максимально комфортным и безопасным".
ЗАО "Аэромар" – крупнейшая российская компания, которая осуществляет производство питания для авиапассажиров, оказывает услуги по уборке и экипировке салонов воздушных судов, предоставляет торговое обслуживание на борту самолета. Компания поставляет бортовое питание для более чем 40 клиентов – российских и международных перевозчиков, обслуживает рейсы с главами государств.
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