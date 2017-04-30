Куйвашев оценил планы по развитию КГОКа.

Качканарский ГОК, входящий в структуру ЕВРАЗа, являет собой пример социально ориентированного предприятия, оказывающего серьезное влияние на жизнь города. Помимо своей непосредственной деятельности комбинат принимает активное участие в муниципальных проектах. Об этом в ходе рабочего визита в Качканар заявил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

29 апреля глава региона посетил Северный карьер комбината, а также его производственные площадки. После этого Куйвашев провел совещание с руководством ГОКа. О планах по развитию предприятия ему рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона "Урал" Максим Андриасов.

"У нас в разработке два ключевых проекта. Это проект развития цеха хвостового хозяйства, который сейчас находится в разработке. И еще один ключевой проект, по которому мы сейчас принимаем инвестиционные решения, это развитие Собственно-Качканарского месторождения (СКМ – прим.ред.), которое позволит нам в следующие десятилетия поддержать объемы добычи руды. Мы понимаем, что от реализации этих проектов зависит благополучие города. Развитие карьера неразрывно связано с развитием Качканара", - подчеркнул Андриасов.

Следует отметить, что реализация проекта по вскрытию СКМ по предварительным оценкам обеспечит работу ГОКа на 100-120 лет вперед – запасы железных руд на склонах горы Качканар превышают 6,8 миллиарда тонн. Проект же реконструкции цеха хвостового хозяйства направлен на продолжение до 2027 года безопасной эксплуатации хвостохранилища по существующей сейчас технологии.

Помимо посещения градообразующего предприятия в Качканаре Евгений Куйвашев поучаствовал в субботнике. В компании местных чиновников он высадил клены в парке "Строитель". Также глава Среднего Урала возложил цветы к памятнику воинам-интернационалистам и провел урок мужества для учеников школы №2, передает "Уралинформбюро".