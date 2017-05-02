Скоро будет запущено 9 проектов.

В Тюменской области готовят к запуску 9 инвестиционных проектов. 7 из них позволят создать около 1000 новых рабочих мест, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

Так, в Ярковском районе завершается строительство молочного комплекса на 1800 коров. Проект по технологии беспривязного содержания реализует ООО Агрофирма "Междуречье".

Еще один инвестпроект в сфере АПК и пищепрома воплощает в жизнь "Аминосиб". Компания возводит завод по глубокой переработке пшеницы мощностью 120 тысяч тонн в год. Зерно планируется перерабатывать в клейковину, лизин и белково-минеральные витаминные компоненты. Сейчас почти 40% лизина ввозится в Россию из других стран.

В Юргинском районе завершается строительство комплекса по выращиванию индейки, открытие запланировано в июле 2017 года. В Тюменском районе продолжается обновление птицефабрики "Пышминская". Идет реконструкция птичника для содержания ремонтного молодняка и цеха по производству кормов.

Деревообрабатывающее производство ООО "Ровиал" откроется в поселке Муген Уватского района. Предприятие будет специализироваться на безотходной переработке древесины.

ЗАО "Завод Тюменьремдормаш" достраивает цех продольной резки металла. Он будет ориентирован на выпуск штрипсов - мерной металлической полосы в рулонах. Данная продукция используется для изготовления барьерного дорожного ограждения и опор освещения.

Завод по производству сетки для фасовки картофеля и овощей ООО "СКМ-100" появится в Заводоуковске, а в Исетском районе заработает предприятие по изготовлению тары и упаковки из полипропилена.

В селе Покровка Ярковского района откроется придорожный комплекс с мини-гостиницей на 20 номеров, рестораном быстрого питания, магазином сопутствующих товаров, автозаправкой и СТО.

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать Тюменскую область территорией, где есть все условия, чтобы максимально легко и быстро создать бизнес", - отметил губернатор региона Владимир Якушев.

По итогам 2016 года Тюменская область заняла 5 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ, поднявшись сразу на 10 позиций. В рейтинге инвестпривлекательности российских регионов она уверенно занимает 1-2 места. За 10 лет в Тюменской области было запущено 35 новых производств, ВРП вырос в 2,2 раза, объем инвестиций в основной капитал увеличился втрое.