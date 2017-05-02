При реализации крупных проектов.

В Корпорации "ВСМПО-Ависма" трудятся не только российские специалисты, но и итальянцы, чехи, поляки, израильтяне, немцы, американцы. Один из примеров работы международной бригады - новый производственный корпус "ВСМПО-Новые технологии" в "Титановой долине".

19 апреля там стартовала заливка первого фундамента под будущий мехобрабатывающий станок американской компании Cincinnati. Были задействованы эксперты США - менеджер проекта по фундаменту Кен Раленкоттер и главный инженер по механической части Баррингтон МакКаллоу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.

"Мы отслеживаем параметры заливки и точность геометрии фундамента. Это очень важная часть работы, потому что именно на фундамент будет опираться все остальное оборудование," - пояснил Баррингтон МакКаллоу.

Следует отметить, что непрерывный процесс заливки длился 16 часов подряд. Подачей бетона через специальный рукав управляла бригада бетонщиков "ВСМПО-Строитель (УКС)". Стройматериал поставлялся с тагильских заводов - "УБТ Сервис" и "Монолит Транс Строй", а также салдинского предприятия.

При заливке фундамента применялся тяжелый бетон класса В20 с пластифицирующими добавками, состав которых согласовывался с представителями США. Всего требовалось порядка 750 кубических метров материала.

В отличном качестве работ убедился руководитель американской делегации, директор по послепродажному обслуживанию и сбыту Cincinnati Нолан Стролл. В рамках рабочей поездки он не только оценил ход работ в корпусе будущего цеха, но и обсудил с руководством Корпорации ВСМПО-Ависма рабочие моменты по дальнейшему развитию проекта.

"Поскольку этот станок будет обрабатывать большие массы с большой точностью, то все должно быть безупречно. Именно поэтому здесь присутствует вся команда технических специалистов, включая инженеров по конструкции фундамента, дизайнер проекта и другие. Мы очень гордимся тем, что мы являемся участниками этого процесса здесь, в Салде. И будем продолжать традиции нашего сотрудничества", – заключил Нолан Стролл.