Это уникальный теплообменник.

На Антипинском НПЗ, основном производственном активе Группы компаний "Новый Поток", смонтирован теплообменник "Техасская башня". Он станет нагревать сырье для секции каталитического риформинга. В последней прямогонный бензин будет превращаться в бензины с октановым числом АИ-92 и АИ-95 стандарта Евро-5. Проект реализован в рамках строительства комбинированной установки по производству высокооктановых бензинов (КУПВБ).

Спецификация устанавливаемого теплообменника позволяет решить сразу несколько задач. Одна из них - увеличение энергоэффективности оборудования. Коэффициент теплопередачи "Техасской башни" в 3–4 раза больше, чем в стандартных кожухотрубных теплообменниках.

Как отметили в генподрядной организации New Stream Group – ООО "Строительная Компания ТЕХИНЖСТРОЙ", установка "Техасской башни" также способствует оптимизации рабочего пространства. Теплообменник расположен вертикально, это позволяет сократить занимаемую секцией риформинга площадь. Поскольку одна из ключевых особенностей возводимой КУПВБ – ее компактность: все секции установки расположены на одной площадке. Подобное проектное решение является уникальным для отечественной нефтеперерабатывающей отрасли.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, установка теплообменника – один из финальных этапов строительства КУПВБ, пуско-наладочные работы на ней начнутся в третьем квартале 2017 года. Ранее для монтажа оборудования на Антипинский НПЗ доставили специализированный кран, который позволяет поднимать объемные грузы весом до 500 тонн.

Все строительно-монтажные работы на КУПВБ планируется завершить летом 2017 года.

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Она владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В 2014 году для развития детского и юношеского спорта, продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в составе Группы была создана Региональная общественная организация "Новый Поток".

Следует отметить, что базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ. Установленная мощность переработки предприятия превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%. Это позволило заводу полностью отказаться от производства мазута. НПЗ подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество выпускаемого дизтоплива соответствует стандарту Евро-5. В 2017 году на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.