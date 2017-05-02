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Авиакомпанию "Уральские авиалинии" премировали за "Крылья добра"Сегодня в 17:36

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Как лучший социальный проект.

"Уральские авиалинии" стали победителем программы "Лучшие социальные проекты России". Авиакомпания удостоена диплома и премии в номинации "Благотворительность" за проект "Крылья добра". Награждение состоялось 28 апреля 2017 года в Подмосковье.

"Крылья добра" - это совместный проект авиакомпании, благотворительных фондов Константина Хабенского и Русфонда. Пассажиры перевозчика - участники бонусной программы "Крылья" - могут пожертвовать в фонды милосердия бонусы за совершенные перелеты. Последние будут потрачены на оплату полетов тяжелобольных детей и их сопровождающих в клиники, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании.

Руководитель отдела по связям с общественностью "Уральских авиалиний" Вера Гасникова поблагодарила пассажиров за вклад в победу. "Без их добрых сердец, чуткого отношения к проблемам благотворительности, коллективу "Уральских авиалиний" было бы намного сложнее подарить "Крылья добра" тем, кто нуждается в нашей поддержке", - заключила она.

Программа "Лучшие социальные проекты России" создана для укрепления соцполитики на основе партнерства государства, общества и частного бизнеса. Ее цель - выявить лучшие инициативы и практики в области благотворительности и меценатства.

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